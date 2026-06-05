バラエティー番組で活躍していると思う「M!LK」のメンバーランキング！ 2位「佐野勇斗」、僅差の1位は？
大人気の5人組ダンスボーカルグループ・M!LKは、各メンバーがバラエティー番組でも活躍しています。
そこで、All About ニュース編集部は2026年5月18日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「M!LKのメンバー」に関するアンケート調査を実施。この記事では「バラエティー番組で活躍していると思うM!LKのメンバー」ランキングの結果を紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位は、担当カラーが「ピーチヒップピンク岡崎」の佐野勇斗さんでした。佐野さんは、これまで『トリリオンゲーム』（TBS系）や、NHK連続テレビ小説『おむすび』、『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系）など、俳優としてさまざまな作品に出演してきました。
ドラマや映画の宣伝でバラエティー番組に出演することが多い佐野さんは、気さくな人柄で人気。『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系）のコーナー「ゴチになります！27」では、メンバーとして活躍中です。
回答者からは、「リアクション大きくて良く活躍しているため」（20代女性／大阪府）、「キャラがおもしろいからバラエティーでもやっていけそう」（50代男性／徳島県）、「トークが自然でリアクションも良く、場を盛り上げる力があるからです」（40代男性／北海道）などの意見が寄せられました。
1位は、担当カラーが「サファイアブルー」の塩崎太智さんです。塩崎さんは、特技のアクロバット、器械体操を生かしたパフォーマンスでグループを盛り上げているメンバーです。
バラエティー番組に出演することが多く、これまで『ラヴィット!』、『よるのブランチ』（ともにTBS系）などで活躍。また、人気番組『相席食堂』（ABCテレビ／テレビ朝日系）に1人で出演した際には、見事な水落ちを見せて大きな話題を集めました。今後もバラエティー番組での活躍が期待されるアイドルです。
回答者からは、「身体も張りつつ元気にお仕事しているイメージがある」（30代女性／神奈川県）、「バラエティでも他の芸能人に負けず目立っているから」（20代女性／秋田県）、「元気で明るくて、運動神経もよくてかわいらしい」（30代男性／千葉県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
そこで、All About ニュース編集部は2026年5月18日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「M!LKのメンバー」に関するアンケート調査を実施。この記事では「バラエティー番組で活躍していると思うM!LKのメンバー」ランキングの結果を紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位：佐野勇斗／135票
2位は、担当カラーが「ピーチヒップピンク岡崎」の佐野勇斗さんでした。佐野さんは、これまで『トリリオンゲーム』（TBS系）や、NHK連続テレビ小説『おむすび』、『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系）など、俳優としてさまざまな作品に出演してきました。
回答者からは、「リアクション大きくて良く活躍しているため」（20代女性／大阪府）、「キャラがおもしろいからバラエティーでもやっていけそう」（50代男性／徳島県）、「トークが自然でリアクションも良く、場を盛り上げる力があるからです」（40代男性／北海道）などの意見が寄せられました。
1位：塩崎太智（※崎はたつさき）／138票
1位は、担当カラーが「サファイアブルー」の塩崎太智さんです。塩崎さんは、特技のアクロバット、器械体操を生かしたパフォーマンスでグループを盛り上げているメンバーです。
バラエティー番組に出演することが多く、これまで『ラヴィット!』、『よるのブランチ』（ともにTBS系）などで活躍。また、人気番組『相席食堂』（ABCテレビ／テレビ朝日系）に1人で出演した際には、見事な水落ちを見せて大きな話題を集めました。今後もバラエティー番組での活躍が期待されるアイドルです。
回答者からは、「身体も張りつつ元気にお仕事しているイメージがある」（30代女性／神奈川県）、「バラエティでも他の芸能人に負けず目立っているから」（20代女性／秋田県）、「元気で明るくて、運動神経もよくてかわいらしい」（30代男性／千葉県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)