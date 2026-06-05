特産品が楽しめると思う「山形県の道の駅」ランキング！ 2位「天童温泉」を抑えた1位は？【2026年調査】
新緑のまぶしく心地よい風を感じながらのドライブが楽しい季節ですね。道中のリフレッシュはもちろん、その土地ならではの絶品グルメや貴重な特産品をじっくり堪能できる、満足度の高いお出かけ先をご紹介します。
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜3日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、特産品が楽しめると思う「山形県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは、「道の駅ついでに温泉でゆっくりできるのは旅の醍醐味」（40代男性／大阪府）、「温泉街の近くにあり、地元の農産物や特産品、果物加工品やスイーツなど地域の味を堪能」（40代男性／兵庫県）、「さくらんぼ・りんご・ラ・フランスなどの果物や加工品が豊富だからです」（20代女性／静岡県）といったコメントがありました。
回答者からは、「やはり米沢牛の美味しさに惹かれます」（60代女性／福岡県）、「ブランド牛である米沢牛を使ったレストランや惣菜、加工品が充実しているから」（50代男性／東京都）、「米沢といえば米沢牛のイメージが強く、山形を代表する特産品を楽しめそうだからです。全国的にも知名度が高く、地元グルメや関連商品が充実していそうで、特産品目的で立ち寄りたくなる道の駅だと感じました。分かりやすい名産地なのも魅力です」（30代男性／茨城県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜3日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、特産品が楽しめると思う「山形県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：天童温泉（天童市）／41票将棋駒の生産日本一と温泉の街として名高い天童市にある道の駅です。敷地内には無料で楽しめる源泉掛け流しの足湯があり、旅の疲れを癒やす名所として愛されています。周辺の豊かな盆地気候が育んだ特産のさくらんぼ（佐藤錦など）やラ・フランス、桃などの新鮮なフルーツ、地元の伝統的なお菓子や将棋グッズなど見どころ満載です。
回答者からは、「道の駅ついでに温泉でゆっくりできるのは旅の醍醐味」（40代男性／大阪府）、「温泉街の近くにあり、地元の農産物や特産品、果物加工品やスイーツなど地域の味を堪能」（40代男性／兵庫県）、「さくらんぼ・りんご・ラ・フランスなどの果物や加工品が豊富だからです」（20代女性／静岡県）といったコメントがありました。
1位：米沢（米沢市）／93票東北中央自動車道の米沢中央IC近くという抜群の地理的ロケーションを誇る道の駅です。何と言っても全国的な知名度を誇るブランド牛「米沢牛」を、ステーキや丼、串焼きなどで手軽かつぜいたくに味わえるのが最大の魅力。吾妻連峰の麓の豊かな自然の恵みである米沢ラーメンや、高級な館山りんご、地酒など、圧巻の特産品ラインアップで堂々の1位に輝きました。
回答者からは、「やはり米沢牛の美味しさに惹かれます」（60代女性／福岡県）、「ブランド牛である米沢牛を使ったレストランや惣菜、加工品が充実しているから」（50代男性／東京都）、「米沢といえば米沢牛のイメージが強く、山形を代表する特産品を楽しめそうだからです。全国的にも知名度が高く、地元グルメや関連商品が充実していそうで、特産品目的で立ち寄りたくなる道の駅だと感じました。分かりやすい名産地なのも魅力です」（30代男性／茨城県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
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(文:坂上 恵)