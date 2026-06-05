◆米大リーグ Ｄバックス―ドジャース（４日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が４日（日本時間５日）、敵地・Ｄバックス戦のスタメンを外れた。今季２度目のベンチスタートとなる。１０連戦の７戦目。二刀流出場翌日の予定通りの休養で、展開次第では試合終盤に代打起用される可能性も残されている。

代役の１番には最近は４番起用が続いていたベッツが入った。ロバーツ監督は「今日はラインアップに翔平が入っていないが、ムーキー（ベッツ）は以前にも１番を務めていたことがある。結果がまだ数字として表れていないことは承知しているが、彼はより良い状態になりつつあると感じている。カード勝ち越しを決めたい今日の試合で、彼こそがチームを引っ張ってくれると信じている」と信頼を口にした。

ベッツは今季、開幕直後に右脇腹を痛めて離脱していたこともあり、ここまで２８試合で打率１割８分９厘、６本塁打、１７打点と出遅れているが、大谷が投手専念のため１番に入った５月１３日（同１４日）の本拠地・ジャイアンツ戦では３号ソロを放つなどＭＶＰトリオの意地を示していた。