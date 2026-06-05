ズッキーニ1本、丸ごと焼くだけ『ねぎ塩ステーキ』が感動レベルで極甘、ジューシー！

旬のズッキーニを、豪快にステーキ仕立てで。しょうがの風味がガツンときいたねぎ塩だれをたっぷりかけていただきます。

じっくり焼くことで甘みとうまみがぐっと凝縮し、いつもの炒めものとはひと味違ったおいしさ。今日の食卓は、ズッキーニが主役です！

『ズッキーニのねぎ塩ステーキ』のレシピ

材料（2人分）

ズッキーニ……2本（300〜400g）

〈ねぎ塩だれ〉

ねぎのみじん切り……1/2本分

しょうがのすりおろし……小さじ1

赤唐辛子の小口切り……1/2本分

ごま油……大さじ2

塩……小さじ1/2

こしょう……少々

オリーブオイル……大さじ1と1/2

作り方

（1）材料の下ごしらえをする

ズッキーニはへたと先端を少し切り落とし、縦半分に切る。ねぎ塩だれの材料を混ぜ合わせる。



（2）ズッキーニをフライパンで焼く

フライパンにオリーブオイルを入れて中火にかける。ズッキーニを断面を下にして並べ入れ、こんがりと焼き目がつくまで2分ほど焼く。裏返し、さらに2分ほど焼く。ふたをして弱火にし、3〜4分焼く。器に盛り、ねぎ塩だれをかける。

しょうが香るねぎ塩だれのおかげで、ズッキーニのおいしさがぐっと際立つ一皿。気づけばひとりで1本ぺろりと食べてしまいますよ♪

大庭 英子オオバ エイコ 料理家 料理家、福岡県出身。基本をふまえながらも、アイディアに満ちあふれる料理を日々提案。身近な材料と調味料の組み合わせが絶妙で、大胆で素材を生かすシンプルなレシピが人気。『オレンジページ』では創刊当時から活躍。数多くの雑誌や書籍で支持される。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2021年6月17日号より）