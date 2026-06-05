トレンドマイクロ<4704.T>がカイ気配スタートとなっている。同社は４日、自社の法人向けブランド「ＴｒｅｎｄＡＩ」が、米アンソロピックによるソフトウェアの脆弱性特定・対処を推進することを目的とした「Ｐｒｏｊｅｃｔ Ｇｌａｓｓｗｉｎｇ」に参加したことを明らかにしており、これが材料視されているようだ。



このプロジェクトの一環として、ＴｒｅｎｄＡＩはアンソロピックの「クロード・ミュトス」をプレビューの段階から活用し、ソフトウェアコードのレビュー・分析を実施。これにより、サイバーセキュリティーのリサーチャーが脆弱性を迅速に発見し、協調的な情報開示、優先順位付けされた修復対応、そして脆弱性に対する仮想パッチを通じたリスク低減へとつなげることが可能になるとしている。



出所：MINKABU PRESS