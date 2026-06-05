Ｔ＆Ｄが急伸し１９年ぶり高値圏、ＰａｙＰａｙへの生保子会社売却と自社株買いを好感◇

Ｔ＆Ｄホールディングス<8795.T>が急伸し、２００７年６月以来、１９年ぶりの高値圏で推移している。同社は４日の取引終了後、連結子会社のＴ＆Ｄフィナンシャル生命保険の株式をＬＩＮＥヤフー<4689.T>傘下のＰａｙＰａｙ＜PAYP＞と、投資運用会社のワン・インベストメント・マネージメントの関連法人に売却すると発表した。ＰａｙＰａｙはＴ＆Ｄフィナンシャル生命の株式の７０．２％を取得し子会社化する。株式譲渡は１０月１日を予定。Ｔ＆Ｄは株式売却で得られる税引き後の資金の５０％程度を株主還元に配分する方針を示した。あわせて同社は６月８日から９月３０日までの間に、取得総数１２００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の２．５０％）、取得総額３００億円を上限とする自社株買いを実施することも発表しており、これらを材料視した買いが集まっている。



ＰａｙＰａｙによる株式取得額は１３１９億８５００万円の見込み。Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命の顧客基盤にＰａｙＰａｙが持つデジタルプラットフォームやマーケティングなどのノウハウを掛け合わせ、事業の成長につなげる。ラインヤフーの株価は底堅く推移している。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS