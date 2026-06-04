“自然への回帰”はアイウェアにも？　ジェントルモンスターが野菜に着想を得た新作発売

「ジェントルモンスター（GENTLE MONSTER）」が、新作「2026 Veggie コレクション」の発売を記念したポップアップを原宿駅前のヨドバシJ6ビルで開催する。期間は6月5日から23日まで。

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同コレクションは、昨年発表した折りたたみ可能なアイウェア「ポケットコレクション（Pocket Collection）」に次ぐ、折りたたみ可能なアイウェアシリーズの第2弾。2026年秋冬ウィメンズトレンドキーワードのひとつでもある「自然への回帰」を思わせる、「野菜」をイメージした10型をラインナップしている。価格は4万400〜4万5100円。

ジェントルモンスターの折りたたみ可能モデルは、同社による独自の折りたたみ構造を採用。バッグチャームになる専用ケースが付属するため持ち運びがしやすく、近年のバッグチャーム人気も後押ししてか、第1弾の売れ行きは好調だったという。

ポップアップ会場では、同コレクションをイメージした「ベジモンスター」のキャラクターの巨大なオブジェやAI技術を活用したインタラクティブコンテンツを用意。購入者に対しては先着でベジモンスターのランダムキーリングを配布する。

◾️ジェントルモンスター 2026 Veggie コレクションポップアップ

期間：2026年6月5日（金）〜6月23日（火）

会場：ヨドバシJ6ビル

所在地：東京都渋谷区神宮前6-35−6