ポラロイドの世界最小インスタントカメラから新型登場　新レンズ搭載で撮影性能を向上

「ポラロイド（Polaroid）」が、手のひらに収まるサイズの小型インスタントカメラシリーズ「Polaroid Go」から、第3世代モデル「Polaroid Go Generation 3」（1万6880円）を6月5日に発売する。ポラロイドの公式オンラインストアと全国の取扱店舗で取り扱う。

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新作は、“世界最小のアナログインスタントカメラ”というコンセプトはそのままに、光学システムやフラッシュ機能を刷新。最短撮影距離を短縮し、セルフィーやポートレート撮影時の利便性を高めたほか、新開発レンズを採用し画質を向上した。また焦点距離を第2世代モデルの約51mmから63.75mmへと見直し、より望遠寄りの画角を採用。被写体との距離を保ちながら、より大きく捉えられるようアップデート。なお、セルフィーミラーやセルフタイマー、二重露光機能など従来モデルの人気機能は継承している。カラーはティール、パープル、ライトブルー、グラファイト、ホワイトの5色を用意。いずれもストラップホールを備え、市販のカメラストラップにも対応する。

メディア向け発表会には、ポラロイド アジアのバイスプレジデントを務めるモニカ・ツァン（Monica Tsung）氏が登壇。デジタル化が進み日常の多くがスクリーン越しに消費される時代だからこそ、「手で触れられる形で記憶を残す体験」の価値が高まっていると指摘し、ポラロイドは「単なるカメラや写真のブランドではなく、人々が立ち止まり、その瞬間を味わい、創造性やコミュニティとのつながりを感じるための存在」だと語った。

こうしたアナログ体験への関心の高まりを背景に、ポラロイド事業は成長を続けている。日本正規代理店を務めるビスタルビジョンの広報担当者によると、ポラロイドの世界売上高は2016年比で約8倍に成長。売上の中心はアメリカとヨーロッパだが、日本市場の売り上げも伸長しているという。担当者は成長の要因について、「インスタントフィルムカメラ市場全体が活況を呈するなか、ポラロイドは長年にわたりフォーマットを変えずに継続してきたため、既存ユーザーがこれまでと同じ撮影体験を引き継げている」と分析。加えて、写真の不完全さや偶然性を楽しむ文化との親和性や、表現ツールとしての評価の高まりも需要を後押ししているという。今後はフィルム供給体制の強化を進めるほか、新作の発表やイベント、コラボレーション企画などを通して、アナログカメラならではの撮影体験の価値を次世代へと広げていく考えだ。