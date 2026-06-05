5日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比8.9％減の849億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同13.2％減の594億円となっている。



個別では上場インデックスファンド米国株式ヘッジ <2562> 、ニッセイＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ヘッジなし <426A> 、ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー） <2559> 、ＭＡＸＩＳ ＮＹダウ上場投信 <2241> 、Ｓｉｍｐｌｅ－Ｘ ＮＹダウジョーンズ・インデックス <1679> など21銘柄が新高値。ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> 、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> 、業界改革厳選ＥＴＦ ＲＥＩＴイベント <396A> 、上場インデックスファンド日経ＥＳＧリート <2566> など8銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きでは東証グロース・コアＥＴＦ <1563> が5.72％高、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> が4.05％高、東証グロース２５０ＥＴＦ <2516> が3.64％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 産業用金属 <1686> が3.62％高、ＮＥＸＴ 東証グロース市場２５０ <2042> が3.36％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は11.80％安、グローバルＸ 半導体関連－日本株式 <2644> は4.21％安、グローバルＸ 半導体・トップ１０－日本株式 ＥＴＦ <282A> は3.55％安、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は3.36％安、グローバルＸ 中小型リーダーズ－日本株式 <2837> は3.27％安と大幅に下落している。



日経平均株価が967円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金373億7200万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均406億6500万円を下回っている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が65億100万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が47億7500万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が26億7500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が23億3100万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が14億7500万円の売買代金となっている。



株探ニュース