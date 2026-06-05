『僕のヒーローアカデミア』るかっぷに「緑谷出久」と「爆豪勝己」が私服姿で登場
メガハウスは、『僕のヒーローアカデミア』より「るかっぷ 僕のヒーローアカデミア 緑谷出久・爆豪勝己 私服ver. セット【限定フォンタブ付き】」(8,470円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年11月発送予定。
2026年11月発送予定「るかっぷ 僕のヒーローアカデミア 緑谷出久・爆豪勝己 私服ver. セット【限定フォンタブ付き】」(8,470円)
「るかっぷ」シリーズに『僕のヒーローアカデミア』より「緑谷出久」と「爆豪勝己」が私服姿で登場。
るかっぷは「look up」を元にした造語で、見上げ＆おすわりポーズが特長のフィギュアシリーズ。デスクの上などに飾ったとき、通常のフィギュアと比べて目が合いやすくなっている。
“限定フォンタブ”が付属しているのはプレミアムバンダイ限定となっている。
(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会
2026年11月発送予定「るかっぷ 僕のヒーローアカデミア 緑谷出久・爆豪勝己 私服ver. セット【限定フォンタブ付き】」(8,470円)
るかっぷは「look up」を元にした造語で、見上げ＆おすわりポーズが特長のフィギュアシリーズ。デスクの上などに飾ったとき、通常のフィギュアと比べて目が合いやすくなっている。
“限定フォンタブ”が付属しているのはプレミアムバンダイ限定となっている。
(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会