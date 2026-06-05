『名探偵コナン』るかっぷに「江戸川コナン」と「怪盗キッド」がセットで登場
メガハウスは、『名探偵コナン』より「るかっぷ 名探偵コナン 江戸川コナン＆怪盗キッド セット【限定座布団付き】」(8,910円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年12月発送予定。
2026年12月発送予定「るかっぷ 名探偵コナン 江戸川コナン＆怪盗キッド セット【限定座布団付き】」(8,910円)
「るかっぷ」シリーズに『名探偵コナン』より「江戸川コナン」と「怪盗キッド」が登場。
るかっぷは「look up」を元にした造語で、見上げ＆おすわりポーズが特長のフィギュアシリーズ。デスクの上などに飾ったとき、通常のフィギュアと比べて目が合いやすくなっている。
“限定ミニ座布団”が付属しているのはプレミアムバンダイ限定となっている。
(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
2026年12月発送予定「るかっぷ 名探偵コナン 江戸川コナン＆怪盗キッド セット【限定座布団付き】」(8,910円)
るかっぷは「look up」を元にした造語で、見上げ＆おすわりポーズが特長のフィギュアシリーズ。デスクの上などに飾ったとき、通常のフィギュアと比べて目が合いやすくなっている。
“限定ミニ座布団”が付属しているのはプレミアムバンダイ限定となっている。
(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996