ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（54）が4日（日本時間5日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦の試合前にメディア取材に対応。ムーキー・ベッツ外野手（33）を1番起用した理由を語った。

指揮官は前日3日（同4日）に投打二刀流で出場した大谷に積極的休養を与えるため、この日はスタメンから外した。大谷に代わり、1番に入ったのがベッツで「個人的には単発の起用だと思っている」とこの日限りの1番起用と説明。続けて「今日は（本来の）彼の打順ではないが、以前もやったことはあるし、結果は出ていないかもしれないけど状態は上がってきていると感じている」と期待を寄せた。

そして「今日はこのシリーズを勝ち切るために、試合の流れを作る役として彼が適任だと思った。（相手先発）ネルソンに対しても良い打席を作ってくれると感じている」とリードオフマンとして暴れて欲しいと願った。

ベッツは今季、右腹斜筋の負傷で4月上旬から約1カ月離脱。復帰後もなかなか、状態が上がらずここまで28試合で打率・189、6本塁打、17打点にとどまっている。

大谷がドジャース移籍初年度の24年は夏前までベッツが1番、大谷が2番という打順が多かったが、同年6月以降は基本的に大谷がリードオフマンを務めている。