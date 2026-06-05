夕飯どうしよう（涙） → これ使って！【業務スーパー】の「半調理食品」でパパッと完成！

慌ただしい日の夕食の準備には、温めるだけ、炒めるだけ……などの“半調理”で手軽に作れる食品に頼ってみて。野菜を切る等の手間を省いて、パパっと調理時間の時短につながる半調理食品が【業務スーパー】に揃っています。今回は、そんな“楽ちん家事”を叶えてくれるような半調理食品をご紹介。ストックしておくといざという時に役立ちそうです。

パスタを茹でて、ソースを温めるだけ！

オシャレなパスタがパパっと作れるパスタソース、「たっぷりサイズのガーリックトマト」「たっぷりサイズのペペロンチーノ」をご紹介。パスタを茹でつつ、このソースをパウチごと湯せんするか、耐熱容器に入れ替えてレンジでチンすればOK。パパッと作ってサクッと軽く済ませたい夕食にぴったりです。「たっぷりサイズのガーリックトマト」は、公式サイトによれば、「ドリア、ハンバーグ、ピザなどのソースとしてもご使用いただけます」とのこと。

大盛りチキンチャーハンの素！

ご飯と卵と一緒に、炒めるだけで完成する「チャーハンの素 チキン味」。黄金色で食欲をそそるチャーハンの素になる味付け用粉末が、大盛りの1人前 × 4袋入っています。インスタグラマー@arimama_chanさんによれば、「チキンの旨みに、にんにくしょうがのほのかな味わい」「胡椒もきいていてしっかりめに味がつく」のだとか。時短したい時はご飯 + 卵で、少し余裕がある時は、さらに野菜や肉等を加えて具沢山にしても良さそうです。

時短料理で韓国旅行の気分も

小鍋に入れた豆腐やお好きな具材を煮込むだけで、韓国風鍋料理が完成する「スンドゥブチゲの素」。@arimama_chanさんによれば、「コチュジャンや唐辛子の辛み」「食べやすい辛さ」とのこと。冷房で冷えた体を温められて、ちょっとした旅行気分も楽しめるかも。豆腐の他に、野菜をたっぷり加えれば、時短料理なのに栄養バランスにも期待できそう。2倍濃縮なので、スンドゥブチゲの素 + 水を入れて煮込みますが、辛さが気になる人は牛乳や豆乳を加えても良いかも。

カレーで煮込んだチキンで贅沢ご飯

湯煎または電子レンジで加熱するだけで完成する、「スパイシーカレーチキン（もも肉）」もおすすめ。メインは鶏肉ですが、チキンを煮込んだカレーソースごと真空パックになっており、インスタグラマー@smile39loveloveさんによれば「スープカレーみたいに食べられる」のだとか。ご飯と合わせても良いし、バケット等のパンにも合いそう。忙しかった1日の最後に、プチ贅沢な食事を楽しみたい時におすすめです。

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※こちらの記事では@racco_club様、@arimama_chan様、@smile39lovelove様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：S.Hoshino