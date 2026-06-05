◆園田競馬６日目（６月５日）

《小牧 太》

重賞Ｖで８７勝。アラン（９Ｒ）に自信。「チャンス十分」（◎）。アイファーキャップ（８Ｒ）も「前走の内容が悪くない」（◎）。ワンダーブリング（１０Ｒ）は「さらに連勝を伸ばしたい」（◎）。ホルンフェルス（１２Ｒ）も「スタートが決まれば」（◎）。

《下原 理》

３勝を加算し６９勝。チュッチュポッポ（１２Ｒ）に力が入る。「スムーズに先行できれば」（◎）。スマートルヴァン（７Ｒ）も「ＪＲＡでのデビュー戦で４着に入っているように力がありそう」（◎）。アコーダンス（１Ｒ）は「最後が甘くなるので気をつけたい」（○）。コスモブレイズ（６Ｒ）も「休み明けでどこまで戦えるか」（○）。チェリーロシアン（８Ｒ）は「久しぶりの１７００メートル戦がどう出るか」（○）。メズメライザー（１１Ｒ）は「きっかけ待ち」（△）。

《田野 豊三》

６１勝。おすすめはゴールデンスキーム（１Ｒ）で「叩き２走目で」（◎）。ボールザマホーニー（６Ｒ）も「Ｃ２なら自分の得意な形でレースができる」（◎）。ボンヌーヴェル（８Ｒ）は「ひと脚使えたら」（○）。クリスタルピット（９Ｒ）も「状態がよくなっていると聞いている。上がりを伸ばしたい」（○）。ミステリーボックス（１１Ｒ）は「好位置を取って、ひと脚使える展開になれば」（○）。ギフトバスケット（１２Ｒ）も「この距離は合っているのでチャンスはある」（○）。

《杉浦 健太》

４３勝。ベラジオソニック（９Ｒ）に前進を見込む。「休み明けの前走が悪くない走り。叩いた上積みがあれば」（◎）。ドンカポノ（１０Ｒ）も「叩き２走目で上積みがあるはず」（◎）。ナリタヴィクトリー（１２Ｒ）は「自分のペースで楽に行けたら」（○）。ワキノフラッシュ（４Ｒ）も「後ろからになるので展開次第で」（○）。アークリオーソ（６Ｒ）は「じっくり構えて末脚を伸ばしたい」（○）。

《小谷 哲平》

２７勝。ジョイブラック（２Ｒ）で勝利を意識。「外寄りの枠なので前、前で運べたらチャンスはある」（◎）。レスプレンドール（６Ｒ）は「砂をかぶるとよくないので、前で競馬できたら」（○）。グランコスメ（８Ｒ）も「前走で癖は把握できた。人気馬の動きを見ながらうまく仕掛けたい」（○）。

《笹田 知宏》

２７勝。ヴァイスリヒト（３Ｒ）に気合。「惜しいレースが続いているし、時計も詰めてきている」（◎）。ジャンマギアーナ（１２Ｒ）は「久々に騎乗するが、いい流れが続いているので壊さないように」（○）。

《大山 真吾》

１勝を追加し２５勝。ダイジョバナイ（１１Ｒ）でメイン制覇に燃える。「２番枠を生かしてハナに行きたい」（◎）。サクセスカノン（３Ｒ）は「休み明けだが、降級しているので力を示してくれないか」（○）。

《川原 正一》

１７勝。ルヴァンヴェール（１２Ｒ）に一変ムード。「調教に騎乗しているが、状態がよくなってきた」（◎）。

《新庄 海誠》

１勝を挙げて１７勝。キャッチマイアイ（７Ｒ）で一発を狙う。「だいぶ状態が上向いてきた。この相手ならもう少しやれていい」（○）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触