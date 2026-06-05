【プロキャディー25年 梅ちゃんのツアー漫遊記】#67

【前回を読む】田中秀道さんのおかげで実現した奇跡のペアリング…長いイップスからの復活を間近で見て感動しました

前週の吉沢柚月ちゃんは惜しかったなあ。

プロ1年目の2024年に何試合かコンビを組んだときは、まだまだ力不足で予選落ちばかりでした。初めては、柚月ちゃんにとって6試合目となる「富士フイルム・スタジオアリス」でした。

2日目の14番ホールまでは通算1アンダーで「初の予選通過は間違いないな」と思っていたら、15番から大きく崩れ、通算5オーバーで決勝へ進めませんでした。ホールアウト後、練習場へ直行し、泣きながらボールを打っていた姿が印象に残っています。

その年はレギュラーツアー19試合で予選通過は1試合。ノーシード選手を対象にした第1回リランキングが行われる直前の大会でした。

性格はおっとりしていますが、試合中は表情を表に出さない。ショットがいい選手なので必ず伸びてくると思っていました。

河本結ちゃんとのプレーオフは2ホール目に力尽きたけど、この会場はアップダウンがあり、起伏の激しい大きなグリーンはショットの精度が高くなければバーディーが取れない。

予選は風が強く、ピン位置も難しかったせいか、最終日はティーイングエリアを前に出すなど、比較的スコアが出しやすいように感じましたが、難しいコースであそこまで戦えたのは力をつけた証拠です。楽しみな選手ですから応援してあげてください。柚月ちゃんが惜敗した試合で僕は福田真未ちゃんのバッグを担ぎました。成績は通算イーブンパー25位。僕にとっては、今季2度目の予選通過でした。

僕だって選手が予選落ちすれば気持ちが沈みます。4日間大会なら金曜日に仕事が終わるわけですが、愛車で自宅に戻るか、次の試合会場に向かうとき、風のジャッジやグリーンのライン読みなど反省することが多いですね。

やっぱり選手が最終日までプレーすれば充実感はあるし、4日間大会で30位くらいまでに入れば経費もマイナスにはなりませんから。

この商売は皮肉なもので、選手が予選落ちすると静岡の自宅へ戻ってゆっくりできます。子供と長い時間過ごせるし、一家だんらんの食事も心の安らぎにはなりますが、自宅でのんびりできるということは収入が激減することとイコールです。

4日からは男子の公式戦「BMW日本ゴルフツアー選手権森ビルカップ」です。会場のある茨城県笠間市は前週の福島県西郷村から近いので、自宅に戻らず現地入りしました。

この大会は昨年まで中継していたNHKが撤退したのは残念ですが、戦う選手たちがやることは変わりません。コンビを組むのは森山友貴プロ。友貴、がんばろうぜ！

（梅原敦／プロキャディー）