【現地発 北中米W杯は今日もクレージーだった！】#5

【前回を読む】米国Ｗ杯は本当に大丈夫か…各国警官は激減、ビザ保証金240万円、SNS履歴提出の異様

ボンジーア！ ついにW杯を戦う選手が出そろったよ。

日本代表の選手発表は、従来通り会見で監督が選手の名前を読み上げるスタイルだったけど、世界の代表発表のトレンドはとんでもないことになっている。多くの国がオンライン動画でメンバー発表をしたんだ。それがめちゃくちゃ完成度が高くて、まるで短編映画を見てるみたいだった。

例えばフランスは、まるでホームドラマのオープニング。家や会社、スーパーを舞台に招集選手がいろいろな役で登場する。エムバペはスーパーのレジ係でエメリの買ったシューズの会計をしていたよ。

スペインはなんと王様が出てきて「代表はスペイン全ての人のもの」と訴える。それを証明するように選手を発表するのは、監督や協会幹部じゃなく、スペインの市井の人たち。運転手、料理人、消防士、漁師……。なかなか凝った趣向だ。

イングランドはビートルズの曲が流れる中、さまざまなところに選手の名が隠されていた。米国でのビートルズ旋風を思わせるもので、「今度は音楽でなくサッカーで米国を征する」って感じだ。

一番感動的なのはコロンビアだった。招集選手の母親たちが登場、幼い頃の写真と共に息子の思い出を語った。

ハメス・ロドリゲスのお母さんは「絶対にあきらめない子だった」と言い、カラスカルのママなんて「いつも学校から逃げ出して、心配だった」なんて言ってたよ。「招集ビデオのW杯」だったら間違いなく優勝はコロンビアだね。

もちろん発表の形は動画だけじゃなく、米国みたいにイベント形式で招集選手がサプライズで登場するのもあった。

なんといってもクレージーだったのは我がブラジルだ。ブラジルのメンバー発表はいつも一大イベントだけど、今回は「ネイマールが選ばれるか」もあって国を挙げてのお祭りだった。発表は平日の夕方で、その時間帯は日常の全てが止まった。

リオの美術館で行われた発表はショーだった。音楽に巨大スクリーンにライト。開始まで1時間も待たされた。そして「ネイマール」の名前が呼ばれた瞬間、まるで決勝でゴールを決めたみたいに街中で花火が上がり、クラクションが鳴り、窓から人々が叫んだ。

ちなみに一般人の中で最初にネイマール招集を知ったのはスクリーン担当のスタッフ。招集選手のUSBメモリーを受け取って以来、彼には2人の監視が終始張り付いていたらしいよ。ポロッと秘密をもらさないようにね。

（Ricardo Setyon／ジャーナリスト）

▽翻訳=利根川晶子（とねがわ・あきこ）埼玉県出身。通訳、翻訳家。1982年W杯でイタリア代表タルデッリに魅せられ、89年にイタリア・ローマに移住。「ゴールこそ、すべて」（スキラッチ自伝）など著書、訳書多数。