「自分から受験生に持ち掛けた。指導するより、自分で英検を受けた方が手っ取り早いと考えた」

35歳塾講師が近大に「替え玉合格」…バレたのが受験時ではなく入学手続き後だったワケ

驚きの動機だった。

教え子に成り済まして英検2級を取得し、近畿大の入試で不正に出願したとして、「個別教室のトライ天王寺駅前校」の元塾講師、野口瑞希容疑者（35）が先月、偽計業務妨害の疑いで大阪府警に逮捕された事件。野口容疑者は自身の「合格実績」を上げるため、自ら「替え玉受験」を買って出ていたことが分かった。

野口容疑者は、近大の入試では英検やTOEICなど民間試験の成績を外国語の得点に換算できる制度に目をつけた。民間試験の成績を申請すれば、入試の得点と比べて高い方が採用される仕組みになっていて、近年、多くの国公私立大が取り入れている。

昨年9月、野口容疑者は自身の写真を用意し、男子高校生（18）の名前で英検2級を受験し、合格。高校生と年齢差はあったものの、試験会場で写真の確認はなく、誰にも気づかれることはなかった。

野口容疑者は自らが受験した英検のスコアを使い、高校生の名前で11月の近大の推薦入試に出願した。

「出願書類には野口と高校生のそれぞれの顔の特徴を組み合わせた加工写真が使われていた。野口が生成AIを使って合成したもので、英検受験時に使用した自身の写真と、近大を受験する高校生が別人であることがバレないようにするためだった」（捜査事情通）

高校生は推薦入試に合格し、入学手続きを済ませ、出願時、大学側に提出した加工写真がそのまま学生証に使われた。今年3月、大学から交付された学生証を見た家族が「あんた、顔ちゃうやんか」と指摘。本人を問い詰めたところ、「塾の先生がやった」と認めたため、大学側に問い合わせ、不正が発覚。合格取り消しとなった。

野口容疑者は10年ほど前から個別指導の講師を務め、近大を志望する受験生らを担当。不合格者はほとんどなく、高い合格実績を誇っていた。

調べに対し、「不合格者を出したくなかった」と供述しているという。

「写真の用意や段取りを含め、すべて野口がやっていたようだ。教え子はどちらかいうと、野口に言われるがまま従っていたような感じやった。家族は事情をまったく知らず、教え子と野口の間で金銭のやりとりもなかった。リスクを冒してまで替え玉受験したんは、不合格者を出したら指導者としての評価が下がると考えたのかもしれん。教え子については任意で話を聴き、共犯にあたるかどうか引き続き調べる」（前出の捜査事情通）

そこまでして「合格請負人」のメンツを保ちたかったのか。