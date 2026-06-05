政府公式の“高市ヨイショアカウント”誕生だ。

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これまで高市首相や内閣の情報を発信してきた「内閣広報室試行アカウント」が2日、佐伯耕三内閣広報官のXアカウントとしてリニューアルされた。先月1日から試験的に運用されていたが、ユーザー名も「内閣広報官（色々投稿試し中）」に改め、本格運用に移行。フォロワー数は3日時点ですでに10万人を超え、引き続き首相の姿を「より柔軟にタイムリーに発信していく」という。

佐伯氏は経産省出身で、第2次安倍政権で首相秘書官だった。安倍元首相のスピーチライターを担った人物としても知られる。華々しい経歴だが、実は、佐伯氏にはコロナ禍を巡る対応で2つの恥ずかしい過去がある。今回、彼が再び注目を浴びたことで、SNSでそれらが蒸し返されている。

■「アベノマスク」と「うちで踊ろう」動画

その一つが「アベノマスク」だ。コロナ禍の2020年4月、マスクが店頭で売り切れ、不安が広がっていたことから、政府はガーゼ製の布マスク2枚を全世帯に配布すると決めた。この時、佐伯氏は「布マスクを配れば国民の不安はパーッと消えますよ」と、安倍に進言したとされる。

しかし、アベノマスクは「サイズが小さ過ぎる」などと評判は最悪。配布も遅れ、届いた頃にはマスクの供給不安も解消しつつあった。500億円近い血税を費やしたもののありがたみは皆無で、まさに酷評の嵐だった。

もう一つ、“自粛”の呼び掛けでも大炎上した。同じく20年4月、アーティストの星野源がSNSにアップした「うちで踊ろう」の動画に便乗し、安倍が自宅でくつろぐ様子を自身のSNSに投稿。これも、佐伯氏が提案したとされている。

動画の内容は、安倍が愛犬のミニチュアダックスフントと戯れ、優雅にティータイムをし、読書……といったもの。当時は外出自粛要請下で、経済活動もストップ。先の見えない不安が広がる中、無神経過ぎる投稿に〈何様のつもりだ〉と批判が相次いだ。

そんな佐伯氏が運営するだけあり、当該アカウントは国会周辺でも失笑を買っている。

「試験運用中には、高市さんに批判的な月刊誌報道や、永田町で出回っているウワサ話をいちいち取り上げて反論していました。霞が関でも『政府公式なのに発信が偏りすぎ』『センスのない太鼓持ちアカウント』などと、批判の声が少なくありません」（内閣府関係者）

「政権の発信力強化」が目的というが、逆効果かもしれない。

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