【経済ニュースの核心】

補正予算3兆円は全額赤字国債、財政悪化懸念に高市・片山コンビが“安心感”強調も…マーケットの不信感は募るばかり

政府の月例経済報告（5月26日）で、国内景気判断は「緩やかに回復しているが、中東情勢の影響を注視する必要がある」との表現を3カ月連続で維持した。

日本商工会議所の早期景気観測調査（5月29日）によると、中小企業の景況感を示す業況判断指数（DI）は、全産業で前月比2.4ポイント悪化のマイナス24.3だった。6〜8月の先行きもマイナス27.3と一段の悪化が見込まれる。このような景気観測が示され、イランなど国際情勢も不安定な中、6月1日、日経平均株価は6万7000円超と史上最高値を更新した。1989年のバブル相場を知る世代は、異口同音に「なぜ史上最高値」と首をかしげる。

楽観的に見れば、高市内閣への期待だろう。5月29日、企業の国内投資を後押しするために法人税を減税する改正産業競争力強化法などが参院本会議で可決、成立した。

また、外国資本による日本企業への投資を省庁横断的に審査する「対日外国投資委員会」創設に向けた改正外為法も参院本会議で成立した。セキュリティー対策で安全保障上重要な技術や情報が国外に流出することを防ぐのが狙い。

■NYダウに促された資産効果

ただ、「強い経済」へのアクセルは「ITセキュリティー」だろう。米アンソロピックの最新人工知能（AI）モデル「クロード・ミュトス」は、システムの脆弱性を発見する能力が高いとされる。

国土交通省は5月28日、航空や鉄道などインフラ分野の事業者らを対象にした会合を開き、高性能AIの悪用に備えるよう求めた。同日、3メガバンクが「クロード・ミュトス」と同等の性能を持つとされる米オープンAIの新型AIモデルへのアクセス権を確保できる見通しとなったことが分かった。

スターリンクを運営するスペースX（イーロン・マスクCEO）の上場は今月12日に米ナスダック市場で予定され、スペースXはAI開発企業の「xAI」を買収・統合して社内部門として再編しており、上場時の時価総額は1.8兆ドル前後とみられている。

データセンターを利活用するクラウドコンピューティング社会では、そこに接続する全ての端末は、官庁であれ民間であれ、すべてクラウド経由でサイバー攻撃の対象となる社会である。

日本にもアンソロピック、オープンAI、スペースXのような企業があれば日経平均株価の史上最高値もうなずけるが、そのような企業はない。ただし、NYダウに促されたような日経平均株価の値上がりで、富裕層は「資産効果」で消費を増やしている。これは景気浮揚に役立つ。大手百貨店の売上高にも注目したい。

（中西文行／「ロータス投資研究所」代表）