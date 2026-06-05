【心理テスト】回転ずしどれから食べる？答えでわかる「あなたのストレスの溜まり方と解消法」

知らないうちにストレスを抱え込み、気づいた頃には心も体もヘトヘトになっていることはありませんか。ストレスの感じ方や発散方法には、その人らしいクセが表れます。この心理テストでは、あなたのストレスの溜まり方と、心を軽くするために必要な解消法を探っていきます。

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Q：回転すしに行きました。どれを最初に食べますか？

A：マグロ

B：サーモン

C：えび

D：いくら

あなたはどれを選びましたか？それでは結果を見てみましょう。

【この心理テストでわかること】あなたのストレスの溜まり方と解消法

食べ物の選び方には、その人の性格や行動の傾向が自然と表れます。特に「どれを食べたい」と感じる直感的な選択には、あなたの価値観や無意識の優先順位が反映されています。

お寿司の中で惹かれたものから、その傾向をひも解き、「あなたのストレスの溜まり方と解消法」を見出だすことができるのです。

A：マグロ…気疲れしやすいので、一人時間で回復させる

マグロを最初に食べるあなた。周囲への気配りが細やかな反面、人と接するだけで気疲れしやすいタイプです。相手の表情や空気の変化を敏感に察知してしまうため、無意識のうちに神経を使い続けているのでしょう。その結果、楽しい集まりの後でもどっと疲れてしまうことがありそうです。

そんなあなたに必要なのは、誰にも気を使わなくていい一人時間。静かな場所で好きな音楽を聴いたり、ひとりでのんびり過ごすことで、乱れていた心のバランスが整っていきます。無理に人に合わせすぎないことが、ストレスを溜めない大切なポイントです。

B：サーモン…我慢を溜め込みがちなので、寝てリセット

サーモンを最初に食べるあなた。本当は疲れていても、周囲に心配をかけたくなくて我慢してしまうのがあなたの特徴です。頼まれごとを断れなかったり、嫌なことを飲み込んでしまったりして、ストレスを内側に溜め込みやすいでしょう。そして限界が近づく頃には、何もやる気が出なくなるほど消耗してしまうことも。

そんなあなたにとって最大の回復法は、しっかり眠ることです。睡眠によって感情が整理されるタイプなので、無理に気分転換をしようとするより、まず休息を優先したほうが心が軽くなります。疲れた日は早めに休む勇気を持つことが大切です。

C：えび…考えすぎなので、好きなことに逃避する

えびを最初に食べるあなた。ひとつの悩みを何度も頭の中で繰り返してしまう、考えすぎタイプのようです。あのときの言葉はどういう意味だったのか、自分は嫌われていないかなど、答えの出ないことを延々と考えてしまう傾向があるでしょう。そのため、実際の出来事以上に心が疲れてしまいやすいのです。

そんなあなたに必要なのは、好きなことへの逃避。映画、ゲーム、趣味、推し活など、夢中になれるものに意識を向けることで、頭の中のモヤモヤが自然と薄れていきます。無理に答えを出そうとしないことも、心を守るコツです。

D：いくら…忙しさで爆発しがちなので、買い物で発散

いくらを最初に食べるあなた。忙しさやプレッシャーが重なると、一気にストレスが爆発しやすいタイプです。普段は頑張り屋で、多少無理をしてでもやり切ろうとしますが、その反動で突然イライラしたり、全部投げ出したくなったりすることがあるのではないでしょうか。限界まで抱え込むクセがあるため、気づいた頃にはかなり疲れ切っていることも多そうです。

そんなあなたのストレス解消法は、買い物で気分を切り替えること。新しい物を手に入れることで、停滞していた気持ちがリセットされやすいでしょう。ただし勢いでお金を使いすぎないよう、ほどよい発散を意識することが大切です。