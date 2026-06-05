カラフルなタイプが登場！使った後はゴミ箱にポイッ！清潔に使える100均シートスポンジ
商品情報
商品名：キッチンシートスポンジ（26枚）
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480877150
ダイソー新作！キッチンシートスポンジにカラフルなタイプが登場！
使い捨てしやすいキッチンシートスポンジ。ダイソーでもさまざまなタイプが販売されていますが、カラフルなタイプを発見しました。
『キッチンシートスポンジ（26枚）』は、使い捨てしやすい薄型のシートスポンジ。欧米のキッチン用品のような見た目でおしゃれです♡
各カラーが2枚ずつ、計26枚入りで110円（税込）とお手頃。これだけコスパが良ければ、気軽に使い捨てられて家事も楽になりますね！
薄い無膜タイプのスポンジです。
食器に傷がつきにくそうな、きめ細やかな質感。程よく目が粗いので、泡立ちや泡もちが良好です。
持ちやすくコップやお皿も洗いやすい！使った後はお掃除に活用◎
一般的なスポンジと違って薄いので、持ちやすく手の中で滑りにくいのがGOOD。コップやお皿などのカーブにフィットしやすく沿わせやすいです。
お箸などもギュッと掴んで洗えます。スポンジをしっかり握ってこすれるので、洗い残しを防げます。
食器や調理器具を洗ったら、そのままシンクを洗い流してキッチンをリセット。すべての家事が完了したら、ゴミ箱にポイッと捨てるだけで楽ちんです。
使い捨てることで衛生面の心配も軽減でき、ストレスなく使えるのがいいなと思います。
また、筆者はキッチンだけでなく、お風呂の排水口などのお掃除にも使用しています。色がカラフルなので、なんとなく気分も下がらず楽しく家事ができている気がします。
今回は、ダイソーの『キッチンシートスポンジ（26枚）』をご紹介しました。
毎日清潔なスポンジを使いたい方、気軽に使い捨てられるスポンジをお探しの方におすすめです。ダイソーで見つけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。