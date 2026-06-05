カラフルなタイプが登場！使った後はゴミ箱にポイッ！清潔に使える100均シートスポンジ

ダイソーで販売されている使い捨てしやすいシートスポンジに、カラフルなタイプが新登場していました。薄いのに泡立ちが良く、コップやお皿にしっかりフィット。きめ細やかな質感で傷もつきにくそうです。食器を洗ったら、キッチンリセットにも使えて便利。26枚入りで100円とコスパも抜群です！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：キッチンシートスポンジ（26枚）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480877150

ダイソー新作！キッチンシートスポンジにカラフルなタイプが登場！

使い捨てしやすいキッチンシートスポンジ。ダイソーでもさまざまなタイプが販売されていますが、カラフルなタイプを発見しました。

『キッチンシートスポンジ（26枚）』は、使い捨てしやすい薄型のシートスポンジ。欧米のキッチン用品のような見た目でおしゃれです♡

各カラーが2枚ずつ、計26枚入りで110円（税込）とお手頃。これだけコスパが良ければ、気軽に使い捨てられて家事も楽になりますね！

薄い無膜タイプのスポンジです。

食器に傷がつきにくそうな、きめ細やかな質感。程よく目が粗いので、泡立ちや泡もちが良好です。

持ちやすくコップやお皿も洗いやすい！使った後はお掃除に活用◎

一般的なスポンジと違って薄いので、持ちやすく手の中で滑りにくいのがGOOD。コップやお皿などのカーブにフィットしやすく沿わせやすいです。

お箸などもギュッと掴んで洗えます。スポンジをしっかり握ってこすれるので、洗い残しを防げます。

食器や調理器具を洗ったら、そのままシンクを洗い流してキッチンをリセット。すべての家事が完了したら、ゴミ箱にポイッと捨てるだけで楽ちんです。

使い捨てることで衛生面の心配も軽減でき、ストレスなく使えるのがいいなと思います。

また、筆者はキッチンだけでなく、お風呂の排水口などのお掃除にも使用しています。色がカラフルなので、なんとなく気分も下がらず楽しく家事ができている気がします。

今回は、ダイソーの『キッチンシートスポンジ（26枚）』をご紹介しました。

毎日清潔なスポンジを使いたい方、気軽に使い捨てられるスポンジをお探しの方におすすめです。ダイソーで見つけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。