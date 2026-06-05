500円は高い…って思ってたけどむしろお得だわ！毎日使いたくなる100均バッグ

ダイソーの『巾着トートバッグ』は、DAISO×GirlsAward×FINEBOYSのコラボによる2WAY仕様バッグ。通常はトート、サイドの紐を引けば巾着型に変化し、シーンに合わせて使い分けが可能。A4サイズや推し活グッズも入る収納力に加え、クッション性のある材質もポイント。要チェックです！

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商品情報

商品名：巾着トートバッグ

価格：￥550（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550746015463

想像以上に使いやすい！ダイソーで買える550円のバッグをレビュー

ダイソーで販売されている『巾着トートバッグ』は、デザイン性と実用性のバランスがしっかり考えられている万能バッグ。

こちらはDAISOとGirlsAward、FINEBOYSのスペシャルコラボ商品で、両サイドのヒモにはお洒落なアルファベットのロゴが入っています。

価格は550円ですが、むしろお得と感じるほど完成度が高く、毎日使いたくなるアイテムなんです。詳しく見ていきましょう。

このバッグの最大の特徴は2WAY仕様であること。通常はシンプルなトートバッグとして使えますが、両ヒモを引っ張ると、簡単にクシュクシュとまとまり巾着バッグに変化します。

服装や荷物の量に合わせて形を変えられるので、シーンを選ばず活躍してくれます。

『巾着トートバッグ』の買い物・お出かけ・推し活での使い方

マチはないものの、見た目以上に収納力があり、試しに箱ティッシュを入れてみると6箱も入りました。

A4サイズの書類や筆箱、スマホや折りたたみ日傘もすっぽり。

うちわなどの推し活グッズもしっかり収まります。普段使いはもちろん、イベントや買い物など幅広い用途に対応できます。

持ち手は柔らかいクッション性のある素材でできており、肩にかけても食い込みにくくて快適。

長さも十分にあるため肩掛けしやすく、長時間持ち歩いても疲れにくい設計になっています。

素材はナイロンの二重構造で、見た目以上に頑丈な作りです。多少ラフに扱ってもへたりにくく、日常使いでガシガシ使える安心感が魅力です。

今回はダイソーの『巾着トートバッグ』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。