100均のバズりグッズに新作きた〜！「待望の横タイプ！」デスクをスッキリ整える神収納

デスクの上に小物が増えて、ごちゃごちゃしがちな方に朗報です！ダイソーで人気を集めた「取り付け式引き出し」に、待望の新作が登場しました。机や棚の下に貼り付けるだけで収納スペースを手軽に増やせて、座ったままサッと中身を取り出せるのが魅力。デスク周りをスッキリ整えられるので、要チェックですよ♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：取り付け式引き出し（ワイド）

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：25cm×9.5cm×4cm

耐荷重：500g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480842813

ワイドタイプが登場！大人気収納グッズの新作をレビュー

今回ご紹介するのは、話題の収納グッズ「取り付け式引き出し」の新作。

これまで人気を集めていた縦タイプに続き、待望の横タイプが仲間入りしました！その名も『取り付け式引き出し（ワイド）』。お値段は220円です。

このアイテムは、机や棚の下に貼り付けるだけで収納スペースを増やせる後付けタイプの引き出し。

デッドスペースになりがちな棚下や机下を有効活用できるので、デスク周りをスッキリ整えたい方にぴったりです。

また売り切れる予感…横タイプと縦タイプの違いとは？

取り付け方法は簡単。設置したい場所のホコリや汚れをしっかり取り除き、上部の粘着シールのはくり紙をはがして貼り付けるだけ。

貼り付け後は24時間ほどそのまま放置し、しっかりと粘着していることを確認してから使用します。

収納できるのは、ペンや付箋などの文具類はもちろん、リップクリームやハンドクリーム、イヤホンなどの細かなアイテムまで。

普段よく使う小物をまとめて収納できるため、デスクの上がごちゃつきにくくなります。

また、引き出しの下部には取っ手が付いているので、必要な時にサッと引き出せるのもポイント。さらにストッパーが付いているので、引き出しが飛び出す心配もありません。

以前、同シリーズの縦タイプ『取り付け式引き出し（12.4cm×25cm×4cm）』が発売され、SNSでも話題になり、売り切れが続出しました。

ポストカードが余裕で収まるサイズ感で、デッドスペースをフルに活用できる縦タイプですが、今回登場した新作の横タイプにはまた違ったメリットがあります。

横タイプは奥行きがあまりない場所にも取り付けやすく、引き出す距離が短いのが特徴。

作業中の姿勢を崩さずに、座ったまま片手でサッと引き出せるのが本当に便利です。デスクワーク中でも必要な小物にすぐ手が届きます。

デスク周りの収納を見直せば、作業中のストレス軽減にも役立つのでおすすめですよ。

今回はダイソーの『取り付け式引き出し（ワイド）』ダイソーのをご紹介しました。

人気シリーズの待望の新作だけに、今回も注目を集めそうな予感。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。