100均でストック買いしてます！「まな板も包丁も使うの面倒！」って時に助かる食品

仕事や家事で疲れた日は、できるだけ調理の手間を減らしたくなりますよね。まな板や包丁を出すのも面倒で、簡単に食事を済ませたい日におすすめなのが、ダイソーで買えるレトルトタイプのスープ。卵1個を用意するだけで食べ応えのある一品が完成します。鍋で温めながら仕上げるだけなので、手早く時短で調理できます。

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商品情報

商品名：ニチレイ 酸辣湯

価格：￥108（税込）

内容量：100g（2人前）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4902130801389

卵1個で作れるお手軽スープ！ダイソーの『ニチレイ 酸辣湯』

スーパーなどで見かけるレトルト食品ですが、実はダイソーでも手に入るものが意外と多いってご存じですか？

今回ご紹介するのは、『ニチレイ 酸辣湯』。100g入りの2人前で、ダイソーの食品売り場で108円（税込）で購入しました。

「今日はもう料理したくない…」という日に助かる一品で、筆者はストック買いするほどお気に入りの商品です。

こだわりのチキンブイヨン使用の酸味のきいた少し辛めのスープで、たけのこ、にんじん、しいたけ、きくらげなどの具材が入っています。卵1個を加えることで、さらにおいしく仕上がります。

約10分で完成！疲れた日の時短ご飯作りに！

作り方は簡単。鍋に水またはお湯250mlを入れ、酸辣湯の素を加えて混ぜながら中火で加熱します。

沸騰したら強火にして、溶き卵1個分を流し入れ、箸で軽く混ぜてひと煮立ちさせれば完成です。調理時間の目安は約10分と、忙しいときでも手早く作れます。

卵以外の材料を準備しなくていいので、包丁やまな板を洗う手間もありません。「何か温かいものを食べたいけれど、凝った料理は作りたくない」、そんな日にちょうどいい手軽さです。

味はあっさり系！酸味が苦手な人でも食べやすいマイルドな味わい！

気になるお味は、酸辣湯らしい味わいではあるものの、全体的にはややあっさりめ。鶏のうま味はしっかり感じますが、「酸」と「辣」の刺激を求める人は、お酢やラー油などを少し足しても良さそうです。

お酢のツンとした強さよりも、まろやかなコクが印象的。本格派というより、幅広い人が食べやすい味付けに感じました。

実際に酸味が苦手な友人に出したところ、気にせずおいしそうに飲んでいました。

卵を加えることでボリュームもアップ！とろみがあるので満足感があり、きくらげやたけのこのコリコリ、シャキシャキとした食感も楽しめます。

ご飯と合わせれば、それだけで十分な食事になりそうです。あっさりしていて油っこさも少なく、筆者は2人前をぺろりと完食。本当に疲れた日はこれだけでも満足できました。

さらにボリュームを出したい場合は、絹ごし豆腐や春雨を加えるのも良さそうです。

今回は、ダイソーの『ニチレイ 酸辣湯』をご紹介しました。仕事終わりに料理の気力が残っていない日用として、ストックしておきたくなる一品です。

具材をいくつも用意しなくても作れるので、冷蔵庫が寂しい日にも頼りになります。気になる方は、ぜひチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。