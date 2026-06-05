「勝ち切れなかったのは残念」Ｗ杯で日本と同組のスウェーデン、直近２試合で５失点も…指揮官はヨケレス＆イサクの二本柱に期待「今後のコンビネーションが楽しみだ」

「勝ち切れなかったのは残念」Ｗ杯で日本と同組のスウェーデン、直近２試合で５失点も…指揮官はヨケレス＆イサクの二本柱に期待「今後のコンビネーションが楽しみだ」