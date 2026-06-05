「公式が病気」アース製薬、ゴキブリ擬人化恋愛ゲームを配信開始「クレイジーすぎる」「色々おかしい」
アース製薬の公式X（旧Twitter）アカウントは6月3日、投稿を更新。完全オリジナル恋愛ゲーム『ごきげんラブリーデイズ』の無料配信開始を発表し、話題となっています。
【動画】アース製薬のゴキブリ擬人化恋愛ゲーム
X上では「アース製薬さんなにしてんの」「内容えぐwwwww」「色々おかしい」「震えが止まらないです(笑)」「公式が病気」「クレイジーすぎるな」「カサカサいってる〜〜」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【動画】アース製薬のゴキブリ擬人化恋愛ゲーム
「アース製薬さんなにしてんの」同アカウントは「アース製薬が贈る完全オリジナル恋愛ゲーム『ごきげんラブリーデイズ』無料配信開始！」と発表。併せてティザー映像も公開しています。擬人化した“4匹”のイケメンなゴキブリとの恋愛ゲームとなっているようです。
人気声優・梶裕貴さんが1人4役を担当また、“4匹”のイケメンなゴキブリの声を担当するのは、声優の梶裕貴さんです。梶さんは自身のXにて「多種多様なキャラクターたちとの恋愛(？)シミュレーションをお楽しみに」「油断しないように、ね、、ｶｻｶｻｶｻｶｻｶｻｶｻｶｻｶｻｶｻｶｻｶｻｶｻｶｻｶｻｶｻｶｻｶｻ……」と告知しています。気になった人は、遊んでみてはいかがでしょうか……？
(文:堀井 ユウ)