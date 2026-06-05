◆米大リーグ カブス―アスレチックス（４日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブス・今永昇太投手（３２）が４日（日本時間５日）、本拠地・アスレチックス戦で先発し、初回は３者凡退で抑える好発進を切った。

初回は先頭のボルテを空振り三振。５月の月間ＭＶＰに輝いた２番のカーツも右飛に打ち取った。続くランゲリアーズも遊ゴロに打ち取って、たった９球で初回を３者凡退で抑えた。

今永は、５月７日（同８日）の本拠地・レッズ戦で６回１失点、１０奪三振の好投で４勝目をつかんだが、その後は苦しいマウンドが続いた。同１３日（同１４日）の敵地・ブレーブス戦から、前回登板の同２９日（同３０日）の敵地・カージナルス戦まで４登板連続の黒星。直近は２登板連続で３本塁打を浴びるなど、４連敗中の４登板で９本塁打を被弾し、４登板で２２失点だった。

この日が１３試合目の登板で、試合前の時点で４勝６敗、防御率４。３７。チームも５月に１０連敗を喫するなど、今も３連敗中で最大１５あった貯金が２にまで減り、本拠地では８連敗中と苦しい戦いが続いている中で、今永の復調にも大きな期待がかかっている。この日カブスが敗れると、ナ・リーグ中地区の最下位に転落する。

前日３日（同４日）に２３試合、９３打席ぶりの本塁打となる８号を放った鈴木誠也外野手（３１）はスタメンを外れてベンチスタートとなった。