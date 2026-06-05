◆米大リーグ Ｄバックス―ドジャース（４日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が４日（日本時間５日）、敵地・Ｄバックス戦のスタメンを外れた。今季２度目のベンチスタートとなる。１０連戦の７戦目。二刀流出場翌日の予定通りの休養で、展開次第では試合終盤に代打起用される可能性も残されている。

３日（同４日）の同戦では「１番・投手兼ＤＨ」で躍動。投げては６回２安打無失点で日本人単独トップの６勝目を挙げ、規定投球回にはわずかに１イニング届かなかったが、開幕１０登板を終えて防御率０・７４となった。ＭＬＢ全体の“隠れ１位”となっている。打者としても３安打２四球で圧巻の５出塁。打率は開幕２戦目以降では初めて３割に乗り、３割１厘でリーグ９位（３日終了時点）に浮上した。６回以上無失点と５出塁を同じ試合で記録したのは史上４人目という快挙だった。

前日の試合中には右手中指を気にするしぐさを見せていた大谷。この日の試合前、現地記者からそのことに関して聞かれたロバーツ監督は「少しマメができていた。みんな（報道陣）も彼が少し気にしているのを見たと思うが、彼からはそのことについて多くは聞いていない。だから、今後の登板に大きな影響を与えるようなものだとは考えていないし、昨日も点差が離れていなければ（７回も）彼はそのまま投げ続けていたはずだ」と説明した。

この日、大谷は試合開始の約３時間前に球場のクラブハウス入り。すぐに半袖、短パンに着替えて普段の試合前と比べてリラックスモードだった。右手中指には包帯などはしておらず、大事には至らなかったもようだ。