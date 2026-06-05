シン・胸不二子ブラ新デザイン登場！大人に似合うモーブピンクが発売

年齢とともに気になりやすいバストの下垂やボリューム不足、ブラカップの浮きなどのお悩みに寄り添うHEAVEN Japanの人気補整ブラ「シン・胸不二子ブラ」から、新デザインのモーブピンクが登場しました。上品なくすみカラーとレースを組み合わせた大人女性にぴったりのデザインで、補整力とおしゃれを両立♡毎日の下着選びがもっと楽しくなる新作をご紹介します。

若々しい立体バストを叶える秘密

「シン・胸不二子ブラ」は、加齢や授乳などで柔らかくなったバストのお肉をしっかり集めて支え、「サイドすっきり＆ツンと上向き」の美しいシルエットへ導く補整ブラです。

最大の特長は、HEAVEN Japan独自の4枚はぎカップ設計。一般的な2枚や3枚はぎカップよりもバストへのフィット感が高く、自然で丸みのある立体バストを演出します。

カップ浮きを防ぎながら、若々しい印象の胸元へ整えてくれるのが魅力です。

さらに脇高設計のアンダーベルトと2本のボーンが、脇や背中へ流れやすいお肉をしっかりキャッチ。3列3段ホックで安定感も高め、すっきりとした後ろ姿へ導きます。

ブラデリスニューヨークのノンワイヤーブラが進化！夏を快適にする新作登場

快適な着け心地へのこだわり

補整ブラというと窮屈なイメージを持つ方も多いかもしれませんが、「シン・胸不二子ブラ」は毎日快適に着用できる工夫が詰まっています。

独自開発の3Dワイヤーは体の曲線に沿いやすく、ワイヤーによる圧迫感や痛みを軽減。さらにストラップは動きに合わせてズレにくい角度や位置を採用し、日常動作も快適です。

また、洗濯表示は印字仕様でチクチク感を軽減。ホック部分も熱加工を施し、肌当たりの良さを追求しています。細部まで女性目線で設計されているのも人気の理由です。

モーブピンクを含む豊富なサイズとカラー

今回発売された新デザインは、サイドにレースをあしらった上品な仕上がり。新色のモーブピンクは、甘すぎず大人の肌になじむ絶妙なニュアンスカラーです。

さらにお揃いショーツも展開しています。62サイズという豊富なサイズ展開も大きな魅力。どんな体型の方にもフィットする一枚が見つかります。

・シン・胸不二子ブラ

価格：7,480円（税込）

サイズ：C～Dカップ・アンダー65～80cm／E～Mカップ・アンダー65～90cm（カラー：モーブピンク／パープル／ブルー／ベビーピンク／ネイビー）

※L～Mカップはモーブピンク、パープル、ブルー、ネイビーのみ

・スタンダードショーツ

価格：2,200円（税込）

サイズ：M／L／LL／3L（カラー：モーブピンク／パープル／ブルー／ベビーピンク／ネイビー）

・Tバックショーツ

価格：2,420円（税込）

サイズ：M／L／LL（カラー：モーブピンク／パープル／ブルー／ベビーピンク／ネイビー）

まとめ

年齢によるバストの変化に悩む女性にとって、「シン・胸不二子ブラ」は補整力と快適さを兼ね備えた心強い存在です。

今回登場した新デザインのモーブピンクは、大人の上品さと女性らしさを引き立てるカラーとして注目度も抜群♡

美しいシルエットと心地よい着け心地を両立した一着で、自分らしい毎日を楽しんでみてはいかがでしょうか。