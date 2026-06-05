◆米大リーグ ブレーブス―ブルージェイズ（４日、米ジョージア州アトランタ＝トゥルイストパーク）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が４日（日本時間５日）、敵地・ブレーブス戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、２打席目に２４年サイ・ヤング賞左腕から安打を放ち、３点の先取点につなげた。

ブレーブスの先発は３７歳左腕のセール。通算１５３勝で、２４年にはサイ・ヤング賞にも輝いた好左腕で、今季も試合前の時点で先発投手ではリーグ最多の８勝を挙げ、防御率も同３位の２・０１と好調で、岡本は初対戦だった。

初回の１打席目は１死一、二塁のチャンスで打席に立ったが、カウント２―２から内角低めのスライダーに手が出て空振り三振。ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）に並び、この時点でリーグ２位タイとなる８０個目の三振となった。両軍無得点の３回１死二塁の２打席目は、外角のスライダーに食らいつき、決して捉えた当たりではなかったが、全力疾走で一塁を駆け抜けて内野安打をもぎ取った。３試合連続安打、５月２４日（同２５日）から１１試合連続出塁となった。続くマカドゥーの適時打、ストローの２点適時打で３点の先取点につなげた。

岡本は、２日（同３日）の敵地・ブレーブス戦は１打席目に１３号２ランを放ち、前日３日（同４日）も１安打。チームが４連敗中と苦しむ中で調子を上げ、３試合ぶりに打順を７番から４番に戻した。