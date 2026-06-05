大人の猫は掃除機が苦手な子が多いと聞きますが、怖いものなしの年ごろの子猫たちにとっては、掃除機もおもちゃになってしまうよう。動画は3,127回以上も再生され、「遊んで貰ってると思ってるんだよね」「チビモン可愛すぎる～掃除機ショー」とのコメントが集まっています。

【動画：掃除機をかけた結果→『子猫が怖がるかな』と思いきや…予想とは裏腹な『尊いリアクション』】

掃除機に興味津々な子猫たち

YouTubeアカウント「猫とネコ」さまに登場したのは、保護された子猫たち。この日、投稿主さんは、掃除機をかけていたのだとか。掃除機と言えば猫は怖がるイメージですが、子猫たちは違ったよう。

わんぱくざかりの子猫たちは、掃除機を物ともしていなかったとのこと。おもちゃだと思ったのか、逃げるどころか自分から積極的に近づいてきたのだそう。

吸い寄せられるように集まってくる子猫

動いている掃除機が気になるようで、子猫たちは果敢に立ち向かってきたとのこと。一匹が興味を持ち始めると、次から次へと吸い寄せられるように子猫たちが集まってきたのだとか。

投稿主さんは、掃除機をかけているときに、子猫たちがあまりに近くまで寄ってくるので、轢いてしまわないか心配だったとのこと。子猫たちはと言えば、投稿主さんの心配などお構いなしで、掃除機の周りをうろつき続けていたのだそう。

怖いもの無しのお年頃

このとき、大人の猫たちは怖がってみんなどこかにいなくなってしまっていたのだとか。遊び盛りの子猫たちにとっては、掃除機は怖いものではなかったようです。

投稿主さんによると、掃除機を動かすのをやめると、少し興味を失うようだったとのことです。子猫たちは、動く物に反応しているのかもしれません。たくさん遊んで、元気に大きくなってくださいね。

掃除機に立ち向かう子猫たちの姿は、YouTubeで3,127回以上も再生され、「ルンバだったら絶対４匹乗るでしょうw」「可愛いモンスター達。きっと良いご縁がありますよー」「おもちゃだと思っているんかな」「遊んで貰ってると思ってるんだよね」「チビモン可愛すぎる～掃除機ショー」「尻尾かわいんですけど。ビビビッってしてる」といった声が寄せられています。

YouTubeアカウント「猫とネコ」さまには、投稿主さん宅で生活をしている子どもから大人までたくさんの保護猫たちの姿を見ることができます。やんちゃ盛りの子猫たちや、落ち着いた大人の猫の姿をたくさん見ることができますよ。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「猫とネコ」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。