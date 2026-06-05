“ミキティー！”藤本美貴、夫・庄司智春の手料理を公開 “腕前向上”を絶賛「確実にクオリティ上げてます！笑」
タレントの藤本美貴（41）が5日、自身のインスタグラムを更新し、夫でお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春（50）の手料理を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】おいしそう！夫・庄司智春の手料理を公開した藤本美貴
藤本は「イベント終わって帰ったら夜ご飯待っててくれました」と報告。帰宅すると庄司が夕食を用意していたことを明かし、「旦那さんが夜ご飯作ってくれてた◇」（◇＝ハートの絵文字）と喜びをつづった。
公開された食卓には複数の料理が並び、藤本の好物だというカルパッチョも用意されていたという。「私の大好きなカルパッチョまである!!!」と感激し、「確実にクオリティ上げてます！笑」と庄司の料理の腕前を絶賛した。
最後は「最高◇ありがとう◇」と感謝の言葉で締めくくり、夫婦の仲むつまじい様子をのぞかせた。
投稿にはファンから、「日常の食事、家族への思いやり、やさしさが伝わってきますよね」「庄司さん素敵すぎる」「すごーい！最高の旦那さんですね」「ミキティさんがいっぱい褒めてくれるから作り甲斐があるんだろうな」などのコメントが寄せられている。
【写真】おいしそう！夫・庄司智春の手料理を公開した藤本美貴
藤本は「イベント終わって帰ったら夜ご飯待っててくれました」と報告。帰宅すると庄司が夕食を用意していたことを明かし、「旦那さんが夜ご飯作ってくれてた◇」（◇＝ハートの絵文字）と喜びをつづった。
公開された食卓には複数の料理が並び、藤本の好物だというカルパッチョも用意されていたという。「私の大好きなカルパッチョまである!!!」と感激し、「確実にクオリティ上げてます！笑」と庄司の料理の腕前を絶賛した。
最後は「最高◇ありがとう◇」と感謝の言葉で締めくくり、夫婦の仲むつまじい様子をのぞかせた。
投稿にはファンから、「日常の食事、家族への思いやり、やさしさが伝わってきますよね」「庄司さん素敵すぎる」「すごーい！最高の旦那さんですね」「ミキティさんがいっぱい褒めてくれるから作り甲斐があるんだろうな」などのコメントが寄せられている。