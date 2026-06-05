「52年間一度も車検を受けていない」ハコスカ!?

パシフィコ横浜で2026年2月21日から22日の2日間にわたって開催された、クラシックカーイベント「ノスタルジック2デイズ2026」。

会場には歴史に名を刻む数々の名車が集結しました。

【画像】超カッコイイ！ これが「52年間一度も車検を受けていない」ハコスカです！（25枚）

なかでも来場者の視線を強く惹きつけていたのが、日産の3代目「スカイライン」、通称“ハコスカ”です。

多数のハコスカが展示されるなか、初代スカイラインGT-Rのメンテナンスやレストアを専門とするアール・ファクトリー（栃木県宇都宮市）のブースに、他とは明らかにオーラが異なる1台の1972年式「2000GT-R」がひっそりと佇んでいました。

周囲には新車のようにピカピカに磨き上げられたレストア済みのGT-Rが並んでいましたが、この車両は経年劣化による適度なくたびれ感を漂わせる「未再生」の状態で展示されていました。

決して朽ち果てているわけではなく、長い年月を刻んだ自然な風合いを残しています。

そして、車両のルーフ部分には「車検を一度も受けていないGT-R 52年間倉庫で眠っています」という、にわかには信じがたい文言が記された説明パネルが立てられていたのです。

メッセージの真相についてアール・ファクトリーのスタッフに尋ねると、驚くべき経緯が明らかになりました。

この車両は同店の顧客が所有しているもので、1972年に新車として購入された個体です。

しかし、購入から2年後となる1974年（昭和49年）の初回車検をなぜか取得しませんでした。

当時の新規登録車の車検有効期間は現在の3年ではなく2年であったため、フロントガラスの中央には確かに「昭和49年2月」で期限が切れた古い車検ステッカーがそのまま残されています。

オーナーは非常に多忙な生活を送っていたため、このGT-Rは再び公道を走ることなく、長きにわたって車庫の奥深くで静かに眠り続けることになりました。

その後、約35年前に保管場所をアール・ファクトリーの倉庫へと移したものの、依然として車検を通すことはなく、気がつけば新車購入から50年以上の歳月が経過してしまったという、極めて稀有な歴史を持つ個体だったのです。

オドメーターが示す走行距離は、わずか2万キロメートルにとどまっています。半世紀以上も動かされていないものの、常に屋根のある環境で大切に保管されてきたため、ボディや機関パーツの欠品は一切なく、当時のオリジナル状態を奇跡的に保っています。

驚くべきことに、足元には新車製造時に装着されていた当時のタイヤがそのまま残されていました。

しかし、いくら屋内保管とはいえ車体の各所に少しずつ傷みが目立つようになってきたこと、そしてオーナー自身も高齢となったことから、このまま放置するわけにはいかないという決断に至り、今回のイベントでの特別展示が実現したとのこと。

このように、長年人目に触れることなく倉庫や納屋で眠っていた価値あるクラシックカーは、世界中の愛好家の間で「バーンファインド（納屋で見つかった車）」と呼ばれ、独自の高い価値を見出されています。

近年では2025年に、アメリカの一般家庭にて、世界でわずか3台しか製造されなかった特別なブラウンゴールド塗装のランボルギーニ「ミウラS」が40年もの間置かれたままになっていたことが判明するなど、クルマ好きを驚かせる事例が定期的に報告されています。

アール・ファクトリーの担当者は、この奇跡のGT-Rの今後について、外観のノスタルジックな雰囲気はそのまま残しつつ、再び自走できるように機関系の整備を進めていきたいと語っていました。

52年の長き眠りから覚め、再びアスファルトを踏みしめる名車の復活劇に、多くの自動車ファンが期待を寄せています。