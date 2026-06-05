タレント指原莉乃（33）が4日、フジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）にMCとして出演。9人組ガールズグループ「NiziU」MIIHI（21）が出演したい番組と発言したことについてコメントした。

番組冒頭で指原が「ちょっと恥ずかしいんですけれども、本当かなぁ…この番組が大好きな方がいるって聞いたんですけど…」とNiziUメンバーに尋ねた。番組レギュラーのタレントいとうあさこは「ウソだったらウソで大丈夫、本当に、全然ね」と予防線を張った。

その場面で、MIIHIが「私が…はい」と挙手。「本当に好きなバラエティ番組はなんですか、って質問に絶対に『トークィーンズ』が好きです、って答えるんです。もう大好きで、毎週絶対みてるんですけど」と言い切り、スタジオが沸いた。

さらにMIIHIは、カーテンで仕切られたゲストの登場するステージを指して「もうなんか、今、夢のステージに立てて…」と瞳を輝かせて語った。

ファーストサマーウイカが「この手動のカーテン？」と自虐するようにツッコむと、指原は「すごい、東京ドームみたいな見方をしてくれてんだ、うれしー」とステージを指さした。