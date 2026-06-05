水泳の息継ぎで大事なのは「吸う」より「吐く」!?水泳初心者が意識すべき３つの呼吸サイクルとは【水が怖い子でも泳げる!自信がつく! 魔法のスイミングレクチャー】

まわせ！ ３つのサイクル「吸う」「止める」「吐く」

「吸う」「止める」「吐く」呼吸の３つのサイクルの中で、もっとも大事なのはなんだと思いますか？ おそらく、みなさん「吸う」だと答えるのではないでしょうか。これが落とし穴。「吸う」ではなく「吐く」が大事なんです。

息継ぎでつまずく最大の原因は「吐く」ができていないからといっても過言ではありません。さらに「止める」も、普段の生活で息を止めることがほぼないからこそ、意識しないとできません。

しっかりと「吐く」「止める」ができると、「なぜ、あんなに苦しかったんだろう？」と不思議に感じるほど、簡単に息継ぎはできるようになります。

ちなみに、吸わないともちろん苦しくなりますよね。だから、吸うことも大事。でも「吐く」ができていれば、意識しなくても反射で吸えるものなんです。つい「吸う」動作を第一義に考えがちですが、一度マインドチェンジしてみましょう。

＼普段の生活とは違う呼吸のしくみを知ろう／

【出典】『水が怖い子でも泳げる!自信がつく! 魔法のスイミングレクチャー』著：トモキン