東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7134 高値0.7149 安値0.7122
0.7175 ハイブレイク
0.7162 抵抗2
0.7148 抵抗1
0.7135 ピボット
0.7121 支持1
0.7108 支持2
0.7094 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5867 高値0.5887 安値0.5859
0.5911 ハイブレイク
0.5899 抵抗2
0.5883 抵抗1
0.5871 ピボット
0.5855 支持1
0.5843 支持2
0.5827 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3908 高値1.3925 安値1.3881
1.3972 ハイブレイク
1.3949 抵抗2
1.3928 抵抗1
1.3905 ピボット
1.3884 支持1
1.3861 支持2
1.3840 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.7134 高値0.7149 安値0.7122
0.7175 ハイブレイク
0.7162 抵抗2
0.7148 抵抗1
0.7135 ピボット
0.7121 支持1
0.7108 支持2
0.7094 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5867 高値0.5887 安値0.5859
0.5911 ハイブレイク
0.5899 抵抗2
0.5883 抵抗1
0.5871 ピボット
0.5855 支持1
0.5843 支持2
0.5827 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3908 高値1.3925 安値1.3881
1.3972 ハイブレイク
1.3949 抵抗2
1.3928 抵抗1
1.3905 ピボット
1.3884 支持1
1.3861 支持2
1.3840 ローブレイク