東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7134　高値0.7149　安値0.7122

0.7175　ハイブレイク
0.7162　抵抗2
0.7148　抵抗1
0.7135　ピボット
0.7121　支持1
0.7108　支持2
0.7094　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5867　高値0.5887　安値0.5859

0.5911　ハイブレイク
0.5899　抵抗2
0.5883　抵抗1
0.5871　ピボット
0.5855　支持1
0.5843　支持2
0.5827　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3908　高値1.3925　安値1.3881

1.3972　ハイブレイク
1.3949　抵抗2
1.3928　抵抗1
1.3905　ピボット
1.3884　支持1
1.3861　支持2
1.3840　ローブレイク