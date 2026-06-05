４日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝９３．０４ドル（－２．９８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４５０５．０ドル（＋３８．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７３７７．９セント（＋３０．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５８１．７５セント（－５．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２４．５０セント（－７．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１２９．５０セント（－２４．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３８４．０４（－４．９５）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝９３．０４ドル（－２．９８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４５０５．０ドル（＋３８．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７３７７．９セント（＋３０．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５８１．７５セント（－５．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２４．５０セント（－７．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１２９．５０セント（－２４．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３８４．０４（－４．９５）
出所：MINKABU PRESS