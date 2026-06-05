４日の米株式市場の概況、ＮＹダウ８７４ドル高で最高値更新 ナスダック小幅続落 ４日の米株式市場の概況、ＮＹダウ８７４ドル高で最高値更新 ナスダック小幅続落

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４日の米株式市場で、ＮＹダウは前日比８７４．８６ドル高の５万１５６１．９３ドルと大幅反発した。半導体株の一角が売られたものの、循環物色の資金が医薬品株や金融株などに流入し、ＮＹダウは最高値を更新した。イスラエルとレバノンが停戦で合意したと伝わり、米原油先物相場が下落したことは、全体相場の支えとなった。



ゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞やメルク＜MRK＞、ユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞が買われ、ブラックストーン＜BX＞とレディット＜RDDT＞、レッドワイヤー＜RDW＞が大幅高となった。一方、コカ・コーラ＜KO＞やベライゾン・コミュニケーションズ＜VZ＞が冴えない展開。ＰＶＨ＜PVH＞やシエナ＜CIEN＞が急落した。



ナスダック総合株価指数は２３．０２ポイント安の２万６８３０．９５と小幅続落した。ブロードコム＜AVGO＞やマイクロン＜MU＞が下値を探り、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞が軟調推移。クラウドストライク・ホールディングス＜CRWD＞やペットコ・ヘルス・アンド・ウェルネス＜WOOF＞、ファイブ・ビロウ＜FIVE＞が安い。半面、エヌビディア＜NVDA＞はしっかり。アルファベット＜GOOG＞が値を上げ、マーベル・テクノロジー・グループ＜MRVL＞が堅調だった。



出所：MINKABU PRESS