鈴木奈々、6歳下イケメンとの密着ショット公開 身長差23センチ「めちゃめちゃ優しい」
タレントの鈴木奈々（37）が5日、自身のインスタグラムを更新。所属事務所の後輩でハーフタレントのマーティン（31）との“デート風”ショットを公開した。
【写真】見つめ合い手をギュっと握る鈴木奈々とマーティンの2ショット
鈴木は「マーティンとカップル風写真撮ってみた」と報告し、「テーマは『路地裏デート』」と説明。東京都世田谷区・三軒茶屋で撮影された写真では、自然な距離感で寄り添う姿を披露した。
続けて「身長差が良い感じだね」とつづり、自身が154センチ、マーティンが177センチであることも明かした。
ファンからは“お似合い”との声も寄せられているようだが、鈴木は「マーティンとお似合いって言ってもらえるけど、マジで仲良い友達です」ときっぱり。「事務所が一緒だよー！」と関係性を説明した。
さらに、「マーティンはマジで性格が良い！」「しかも、女性からめっちゃモテるのよ！」と絶賛。「めちゃめちゃ優しいからね」と後輩の人柄を紹介し、「私とマーティンはリアルガチで友達です」と改めて強調した。
ちなみに撮影はタレントの加藤綾菜（38）が担当したといい、「写真撮るの上手い」と感謝を伝えている。公開された自然体の“路地裏デート”ショットにファンからは「付き合って」「可愛くて笑えた〜ツーショット〜」「モノホンのカップルみたいで嫌だ」などのコメントが寄せられている。
【写真】見つめ合い手をギュっと握る鈴木奈々とマーティンの2ショット
鈴木は「マーティンとカップル風写真撮ってみた」と報告し、「テーマは『路地裏デート』」と説明。東京都世田谷区・三軒茶屋で撮影された写真では、自然な距離感で寄り添う姿を披露した。
続けて「身長差が良い感じだね」とつづり、自身が154センチ、マーティンが177センチであることも明かした。
さらに、「マーティンはマジで性格が良い！」「しかも、女性からめっちゃモテるのよ！」と絶賛。「めちゃめちゃ優しいからね」と後輩の人柄を紹介し、「私とマーティンはリアルガチで友達です」と改めて強調した。
ちなみに撮影はタレントの加藤綾菜（38）が担当したといい、「写真撮るの上手い」と感謝を伝えている。公開された自然体の“路地裏デート”ショットにファンからは「付き合って」「可愛くて笑えた〜ツーショット〜」「モノホンのカップルみたいで嫌だ」などのコメントが寄せられている。