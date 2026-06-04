こんなに自己中だったなんて…。男性が「都合のいい女だけ」にすること
気になる男性ができても、相手の男性はあなたを「都合のいい女」として扱ってくることってあるはずです。
そこで今回は、男性が「都合のいい女だけ」にすることを紹介。
もし、当てはまると感じたら、できるだけ関係に早く見切りをつけて、新しい恋を探していきましょう。
｜執拗にボディタッチしてくる
遊び感覚や下心のみで女性に近づく男性は、他の男性と比べて執拗にボディダッチしてくる傾向も。
｜すぐに連絡先の交換をしたがる
遊び感覚や下心のみで女性に近づく男性ほど、すぐに連絡先の交換をしたがるもの。
一度連絡先を教えてしまうと、そういう男性はあなたの都合を考えることもなく、自分が満足するまでしつこく連絡してくるでしょう。
｜突然「会いたい」と連絡してくる
遊び感覚や下心のみで女性に近づく男性は、突然「会いたい」と連絡してくることが多いでしょう。
もし本当にあなたのことが好きなら、自分の都合よりもあなたの都合を聞いた上で「会ってもらえませんか？」と誘ってくるものです。
今回紹介したように、遊び感覚や下心のみで女性に近づく男性は、女性とじっくりコミュニケーションを図ろうとしませんし、自己中な言動が目立ちます。
そんな男性と関係を持ったところで満たされはしないので、十分に注意していきましょうね。
🌼本命じゃないということ。男性が何気なく見せている「キープ行動」