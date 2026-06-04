「彼には家庭があるし…」不倫中の女性が自分を後回しにしてしまう理由
会いたい日に会えない。連絡を待つことが多い。本当は寂しいのに、その気持ちを飲み込んでしまう。不倫関係では、“相手に事情がある”ことを理解しようとするあまり、自分自身を後回しにしてしまう女性も少なくありません。
相手の事情を優先しすぎてしまう
仕事が忙しい。家族との予定がある。そうした事情を理解することは大切なことです。ただ、理解しようとする気持ちが強すぎると、自分の希望や不満を言えなくなってしまうことがあります。気づけば、「私が我慢すればいい」という考え方が当たり前になっていくでしょう。
“彼に迷惑をかけたくない”と思ってしまう
もっと会いたい、もっと連絡がほしいと思っていても、「彼の迷惑をかけたくない」と考えて言葉を飲み込んでしまうことありませんか？これが積み重なっていくと、どんどん自分の気持ちだけが置き去りになっていきます。
“我慢することが愛情”と思い込んでいる
好きだから待つし、好きだから理解する。もちろん、その気持ちは自然なものです。ただ、“我慢の量”と“愛情の深さ”は別の話。我慢ばかりが増えているときは、一度立ち止まって考える必要があるかもしれません。
不倫関係で苦しくなる女性の多くは、むしろ相手を思いやる気持ちが強すぎる傾向があります。だからこそ大切なのは、相手の事情ではなく、自分の気持ちに目を向けること。そのバランスが崩れてしまうと、関係はどんどん苦しいものになっていくはずです。 ※画像は生成AIで作成しています
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