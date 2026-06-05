日本代表の山本昌邦技術委員長は４日、モンテレイでの合宿２日目の練習を前に取材に応じ、ＤＦ吉田麻也（３７）が５日よりチームに合流することを明かした。「吉田麻也選手ですが、明日よりサポートプレーヤーとしてチームに合流してもらいます」と説明した。

２２年カタールＷ杯でキャプテンを務めた吉田は、今回Ｗ杯の２６人メンバーからは漏れたが、日本で行われた事前合宿に参加。５月３１日のアイスランド戦に先発出場し、前半１４分までプレーした。

山本技術委員長は「彼は現役選手なので、一緒にプレーできますし、立場としては南野選手とは違います」と説明。負傷のためメンバー入りはならなかったが、ナッシュビルでの直前合宿からチームにメンターとして合流予定のＭＦ南野拓実とは違う立場で、ピッチで経験を伝え、チームを支えることになる。現在、モンテレイの合宿ではキャプテンの遠藤航が２日練習で練習を回避。吉田は５５人の予備登録メンバーにも含まれている見込みで、選手たちにアクシデントが起こった際には、初戦の２４時間前までなら選手として登録することも可能となる。