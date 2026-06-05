ロックバンド・オアシスのリアム・ギャラガーが、マンチェスターの音楽支援団体ブライター・サウンドの公式アンバサダーに就任した。同団体は若手や新進気鋭のクリエイターを支援し、より公平な音楽環境の実現を目指す非営利組織として知られる。



【写真】日本限定はダークブラウン チャリティ抽選のスニーカー

今回のパートナーシップの始動にあたり、リアムは自身のコラボモデル「アディダスLGアキルSPZL」の限定スニーカーが当たるチャリティ抽選を実施。これらは2025年ツアーで発売後に即完売した人気アイテムだ。



抽選には日本限定のダークブラウン40足と通常モデル95足が用意され、サイズはUK3.5～12まで展開。応募は寄付型プラットフォームZeffyを通じて行われ、収益は全額団体に寄付される。締切は7月13日までで、複数口の応募も可能となっている。



リアムは「新世代のクリエイターが音楽活動を始めるのを支援できて光栄。特に労働者階級のために、もっと芸術支援が必要だ」とコメントしている。



なおブライター・サウンドは、2026年のブリット・アワードに合わせて初開催された「BRITs Fringe」も手掛けており、英国の音楽シーンにおける若手支援の拠点として存在感を強めている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）