元フランス代表FWベンゼマが来日

サウジアラビアのアル・ヒラルでプレーする元フランス代表FWカリム・ベンゼマが自身の公式SNSを更新。

来日して日本を満喫する様子を公開すると、ファンからは「来てたのか！」「会いたかった」と反響を呼んでいる。

現在38歳のベンゼマは2009年にレアルに入団し、ラ・リーガ、スペイン国王杯、スペインスーパーカップとなどの国内タイトルに加え、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）やクラブ・ワールドカップ（W杯）といったタイトルの獲得にも大きく貢献。代表でも長年にわたり活躍した。

その後23年夏にサウジアラビアのアル・イテハドへ加入し、昨季はサウジ国王杯優勝に貢献。そして今年2月にはアル・ヒラルへ電撃移籍を果たした。そんなベンゼマは自身のインスタグラムで「Neo Tokyo」と綴り、木刀なようなものを手に取る様子や、東京スカイツリーをバックにしたショットを公開している。

大物FWの来日にファンからは「ゴリッゴリのバロンドーラーじゃん」「ベンゼマいたらビビるわ」「来てるのか！」「東京来てるやん」「原宿？」「来日！？マジかよ！」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）