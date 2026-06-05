山本昌邦技術委員長が説明

DF吉田麻也（LAギャラクシー）が北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表にサポートプレーヤーとして合流することが決まった。

事前キャンプ中のメキシコ・モンテレイで山本昌邦技術委員長兼ナショナルチームダイレクターが練習前の取材に対応し、「明日からチームに合流してもらう」などと話した。

37歳の吉田はこれまで国際Aマッチ通算127試合に出場。W杯では2014年のブラジル大会から3大会連続出場するなど、豊富な経験を持つ。5月31日に東京・国立競技場で行われた壮行試合のアイスランド戦では、22年のカタールW杯以来3年半ぶりに復帰し、14分間プレーしていた。

今後はチームに同行。トレーニングを共にし、チームをサポートすることになる。山本技術委員長は「明日からサポートプレーヤーとして、チームに合流してもらう」と、現地5日から吉田が参加することを明かした。「一緒にプレーもできますし、南野（拓実）選手とはちょっと状況が違う。一緒に参加してもらいつつ、あくまでも日本代表の招集メンバーとしてではなくて、サポートプレーヤーとしての対応なので、メンバーという状況ではありません」とその位置づけを説明。クラブとの合意を含めた最終調整が完了次第、改めて詳細を発表する意向を示した。

さらに、主将のMF遠藤航の状況については「別メニューで調整中で回復途中。後天的なリバウンドもあり、それを調整している」と説明し、慎重に状態を見極めていることを明かした。アイスランド戦で左足の違和感を覚えた影響で、3日の事前キャンプ初日はホテルで別メニュー調整。出国前に検査を受けるなど、状態が懸念されている。W杯では負傷者が出た場合、初戦の24時間前までは入れ替えが可能。遠藤の状態次第では、一転メンバー入りの可能性もある。

今大会では左膝前十字靭帯断裂の大怪我でメンバーから外れたMF南野拓実が、メンタルサポーター（メンター）としてチームを支えることが決まっている。（FOOTBALL ZONE編集部）