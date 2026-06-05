〈中学受験で“御三家”合格→不登校になり落ちこぼれ→東大どころか明大にも落ちて日東駒専に…“深海魚”と呼ばれた名門校出身者が大学で感じる“ズレ”とは「周りの趣味はスマホゲーばかり」〉から続く

しかし中学受験に成功しても、必ずしも大学受験の成功を約束するわけではありません。トップ中学に入りながら成績が低迷してしまう子どもたちは時に「深海魚」という不名誉なあだ名で呼ばれることもあるそう。

【本人写真】御三家の名門校に合格して東大を目指していたが、勉強についていけなくなり現在は中堅大学に通う米田さん

米田晴喜さん（仮名）は、中学受験の超名門校である御三家（開成・麻布・武蔵）に入学、かつては同級生と同じく東大を目指すも受験に失敗し、今では日東駒専クラスの大学に通う日々。「深海魚」のホンネに迫ります。



御三家から東大を目指していたが、現在は中堅大学に通う米田さん 筆者撮影

高1の英語のテストでついに「学年最下位」に

――もう本当に「間に合わない」と感じた瞬間はありましたか？

米田 一番絶望したのは、高1の時でした。英語の校内テストで、学年最下位を取ってしまったんです。もう少しマシだと信じていたのに、本当は同級生数百人の内ドベだった。私の母校からは毎年東大生がたくさん出ますから、校内順位を見ればある程度合格可能性が見積れます。でもさすがにドベではもう無理です。もっと前からそうだったのかもしれませんが、現実を数字で突きつけられるのは本当に堪えました。

――俗にいう「深海魚」だったと拝察しますが、学校内でも肩身が狭いのでしょうか？

米田 実は、「深海魚」といって揶揄するのは、むしろ外野の人たちなんです。学校の同級生からは、ほとんど蔑まれたりからかわれたりすることはありませんでした。もちろんみんな成績を気にしてはいるんですけど、「下を見て対応を変える」なんて人はいなかったですね。

むしろ成績不良を常に気にして責め続けていたのは、ほかでもない私自身でした。低空飛行し続ける成績は嫌でも気になりますし、勉強や志望校の話をすると胸の奥がチクチク痛みます。友人が勉強会を開くこともありましたが、参加すると友達に劣等感を抱くかもしれない……と怖くて参加できませんでした。

――中学生の時のように、「学校に行きたくない」と考える日も出てきたのではありませんか？

米田 いえ、学校に通うこと自体はむしろ好きでした。今でも母校のことは大好きで、高校生活には無念や悔いは全くありません。学校行事の企画を考えたり、友達とばかばかしい話をしたりしているときは何も気にならないんですよ。成績をバカにされるなんてこともありませんし、和気あいあいと過ごせる。ですが定期テストや模試が近づいてくると、普段の話題に成績とか志望校選びなどが混ざってくる。すると、その度に「いつまでもよくならない自分の成績」が頭をよぎって、焦るんです。

ただ焦るけれども、行動に移せるわけではない。だから成績が上がらない。そして、テストを過ぎれば抱えていた焦燥感も忘れ去られ、またいつもの楽しい日々に身をゆだねる。でもゆっくりと、確実に受験は近づいてくるんですよね。

レベルを下げた志望校にも合格せず親は「本当にその大学に行くの？」

――受験が近づいてきて、一念発起して頑張ろう……とはならなかったのでしょうか？

米田 いえ、高3になっても相変わらず、勉強しようにも手につかきませんでした。受験生になっても全く成績が良くならず、余裕で受かる実力なんてないからこそ、必死で勉強しないといけない。それなのに、スマホでYouTubeばかり見てしまうんです。親も心配だったようで、5月終わり頃から夏過ぎにかけて、何度も「志望校はどうするの？」と聞かれました。

受験が終わって、かなりレベルを下げた志望校にすら合格しなかったのは親にとっても驚きだったようで、「浪人しないの？」「本当にその大学に行くの？」と何度も聞かれました。ただ私の中では「もう大学受験は切り上げる」と決まっていたので、「もういい」と強めに断言したらそれからは何も言われなくなりました。正直「もう大学受験はこりごりだ」と、かなりの精神的苦痛を感じていたことも事実でした。

――受験中はかなりメンタルがやられていた？

米田 アップダウンが激しかったですね。「何とかなるだろう」と楽観的になる時期と「もう俺の将来はどうしようもない」と悲観的になる時期と、両方が定期的にやってきました。

学校で友人と話していると、「頭のいい友人に囲まれて恵まれた環境にいるのだから、自分は大丈夫だ」と思うんです。でも帰宅すると、部屋の隅に積み上げたテキストの山が嫌でも目に入る。手つかずの参考書の山に責められているようで、「もうどうにもならないのだ」と絶望的な気持ちに襲われる。

――不安定な状況が続いていたのですね。

米田 眠ろうとしても寝付けず、「英語をやらないと」「数学をやらないと」と不安ばかりが渦巻いて、朝方までずっと起きていることもありました。一応、毎日3時間くらいは寝られましたが、今振り返るとあれは眠っていたというよりも身体の限界がきて気絶したのかもしれません。当然ロクに寝ていないので、次の日の学校も集中できなかった。それまでは活発だったのに、高3の後半は本当に暗くていつもふさぎ込んでいました。

中学受験で御三家に入ったことへの後悔は…

――もしも小学生の頃の自分に戻れるとして、中学受験したいと思いますか？

米田 私は母校が本当に好きだったので、仮に今過去に戻れたとしても同じく受験して進学すると思います。

そもそも、私が落ちこぼれてしまった原因は中1のクラス内で揉めて不登校気味になったことでした。そこで、英語の成績が低いレベルで固定されてしまったことが、大きな要因だったように感じます。中1での失敗が、結果として大学受験まで尾を引いてしまった。後悔があるとすればその部分ですね。

――米田さんは「深海魚」になったことで、不本意な進路を選ばざるを得なくなったわけですが、いま進学校で成績が伸びず苦しんでいる後輩がいたら、どのようなアドバイスを投げかけるでしょうか？

米田 もし、いま「深海魚」になって悩んでいる人がいるのであれば、ぜひほかの科目は捨ててでも、英語をしっかり立て直してほしい。母校でも、成績が安定して高い人は、みんな英語をしっかり勉強していました。英語が得意な人は、大体成績もいいんです。

僕自身は、大学生活を勉強にあてて、在学中に就職で武器になるような難関国家資格を取得するつもりです。受験が振るわなかった分だけ、就職ではガッツリあてたい。幸いにも、現状試験勉強はスムーズに進められています。

（布施川 天馬）