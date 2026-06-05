「いい大学に入るなら、いい中学に入るのが一番手っ取り早い」

【本人写真】御三家の名門校に合格して東大を目指していたが、勉強についていけなくなり現在は中堅大学に通う米田さん

そう信じる親子によって、中学受験はますます苛烈さを増しています。

東大入学者のうち中高一貫校の出身者は60％近く、今年の推薦入試合格者では83.1％を中高一貫校の出身者が占めています。その“東大へのプラチナチケット”を求めて、小学生たちは朝から晩まで勉強を続け、親たちは約300万円と言われる塾費用を払うのです。

しかし中学受験に成功しても、必ずしも大学受験の成功を約束するわけではありません。トップ中学に入りながら成績が低迷してしまう子どもたちは時に「深海魚」という不名誉なあだ名で呼ばれることもあるそう。

米田晴喜さん（仮名）は、中学受験の超名門校である御三家（開成・麻布・武蔵）に入学、かつては同級生と同じく東大を目指すも受験に失敗し、今では日東駒専クラスの大学に通う日々。「深海魚」のホンネに迫ります。



御三家から東大を目指していたが、現在は中堅大学に通う米田さん 筆者撮影

「御三家に通っていた」ということ自体が足を引っ張る

――大学生活のホンネをお聞かせください。

米田 やっぱり、「ちょっと自分がズレているのかな」と日々感じてしまうことはありますね。中学や高校の時とは周りのレベル感が違いますから、日常会話でも共通の話題がないんです。仲良くなろうにも、「御三家からニッコマ」なんてなかなか言えないじゃないですか。どうしても距離感がつかめない。「気難しそう」とか思われたりしても嫌ですし……。進学校に通っていた私の過去それ自体が、今では私の足を引っ張っています。

――「レベルの違い」というと、やはり勉強の面で？

米田 それはもちろんあります。同じ経済学の授業を受けても、私は「ここで微積を使うのか」「こんな理論があるのか」と難しさを感じるのですが、同級生はそもそも微分や積分それ自体がわかってないんです。一応、私もそれなりにはできますから、教えることもありますが、正直「こんなこともできないのか……」とたまに空しくなりますね。

同級生の趣味はプロセカ、ブロスタ、ポケポケなどスマホゲーばかり

――高校時代は、そこまでストレスを感じることはなかったのでしょうか？

米田 高校時代は楽しかったですよ。たしかに学校の中では勉強が得意な方ではありませんでしたが、代わりに全力で文化祭や運動会の運営に参加していたんです。脱出ゲームを企画してオリジナルの謎解きを作ったり、運営側に回ったり……。

――遊びなどプライベートでも、いまは話が合わない？

米田 そうですね、全く遊びの趣味が違うことに驚きました。高校時代は人狼やトランプなどアナログなボードゲームやカードゲームで遊んでいたんですけど、いまの同級生はプロセカ、ブロスタ、ポケポケ……とスマホゲーばかり。人狼もトランプも誘ってみたけれど「なんか難しそう」「退屈そう」と一蹴。

頭を使うゲームがやりたいんですけど、周囲で人気なのはスマホゲーですし、ボードゲームにしてもほぼ運任せのパーティーゲームばかり遊ばれている。あんまり楽しくないから、もう口にすら出さなくなりました。

東大理I希望だったが、共通テストが70％を切り…

――東京大学進学者も多い学校のご出身ですが、第一志望はどちらでしたか？

米田 もともとは、東京大学理科I類に進学希望でした。でも、理科が伸び悩んだのでこれではいけないと思って、文系に転向して、今度は一橋大学を目指しました。

ですが、共通テストの成績がうまく上がらず、最終的にも70%を切ってしまって。さらに志望校のレベルを下げて、東京近郊の公立大学にやむなく志望を変更。しかし、これも落ちてしまった。早稲田大学や明治大学も受験しましたが、こちらも不合格。結局、共通テスト利用で受かったのが、今の大学だったんです。

――浪人も考えましたか？

米田 それが、浪人は全く考えませんでした。大学に入るために1年を費やすなんて、あまりにももったいないじゃないですか。それよりは、受かった大学に行って大卒資格を得つつ、資格試験の勉強をした方がずっと有益かなと。社会に出る前にキッチリ国家資格を取れば、学歴ではない部分で勝負できますから。

――米田さんとお話ししていると、むしろ非常に頭の回転が速い方という印象を受けるのですが、どうして勉強の成績は伸びなかったのでしょうか？

米田 中学受験までは、むしろうまくいっていたんです。受験塾も居心地が良くて、友達もいて……。地元は治安が微妙な地域だったので、育ちのいい人が集まる中学に通えれば安心ですよね。てっきり人生バラ色だとばかり思っていました。でも、そううまくはいかなくて……。

中1時のもめごとで不登校になり、授業についていけなくなった

――何があったのでしょう？

米田 中学1年生の時が早くもターニングポイントでした。同級生となかなかウマが合わなかったんです。ゴミ捨てで分別するとかしないとか、当番を守らないとか、お金の貸し借りをきっちりしたいのに、「それくらいの額ならどうでもいいでしょ」と返してくれないとか。当時の私はいわゆる「正義マン」で、そういう不正を見逃せなかったんです。

今から振り返れば「価値観の違い」なんですが、当時はまだ中学生でしたからね。しかも正義感が強かったので、言わなくていい時に余計な一言を言ってしまって……。当然、揉めに揉めました。その度に大ゲンカになって、いつの間にか派閥抗争みたいになっていき、大騒ぎになりました。すると、きっかけである私ともう1人が職員室に連れていかれました。

――進学校でもそんなことがあるんですね。

米田 先生に「落ち着きなさい」って言われるんですけど、「自分は悪くない！」としか言えず、実際にそうとしか思えませんでした。強情な態度を崩せなくて、そのうちに周囲との関係性もギクシャクしてきて。一方で、私と対立した子は本当にのんきで、「変なやつに絡まれちゃった」としか思っていない雰囲気でした。そのうち段々と教室にいられなくなっていき、登校してもすぐに早退する日も出てきました。

――不登校が勉強の面にも影響した？

米田 あっというまに置いてけぼりを食らいましたよ。私がいた学校の授業テキストは中学生向けを意識せずに作られていて、かなり発展的な内容まで書いてあります。すぐに中学範囲は終わってしまい、ともすれば大学で扱うような難解な内容の議論が始まることもしばしば。もちろん中学生がギリギリついていける程度にコントロールしてくれるのですが、それも毎回出席している前提の話。出席したりしなかったりでは、ついていけるはずもありませんでした。特に中学受験になかった英語は貯金が全くないので、すぐにわからなくなりました。

――焦りはありましたか？

米田 もちろん塾に通ってカバーしようとはしましたけど、別にできるようになるわけではないんですよね。得意な数学などたまに相性のいい分野のときだけはできるけれど、どの科目も満遍なく微妙にできなかった。校内では下から1割以下、全国偏差値で50台半ば程度だったと思います。

〈「本当にその大学に行くの？」名門“御三家”中高一貫校から日東駒専レベルの大学への進学を決めた男性に親がかけた冷徹な一言と、意外な決断の理由〉へ続く

（布施川 天馬）