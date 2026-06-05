「自分にもっと才能があれば…」

誰しも一度はそう思ったことがあるだろう。活躍する同期、年下の有名人、同世代の天才…素直な称賛とは裏腹に「自分だって、本気出せばできるはず…」と思い悩んでいないだろうか。

「『才能がない』と諦める必要なんてない。」そう語るのは、“才能”をテーマにした漫画『左ききのエレン』で累計420万部超を突破した漫画家のかっぴー氏だ。現在はアニメ化・複数連載を抱える人気漫画家だが、実は誰よりも才能に苦悩し続け、25年以上『才能の正体』を考え続けてきた。今回はその“実践的な才能論”を初めてまとめた書籍『天才になれなかった全ての人へ 自分だけの武器が見つかる才能論』の中から、「あなたが持つ才能の正体」に迫る。

「仕事ができなくても、人生が楽しい人」

「仕事ができるようになりたい」「華々しい成果を上げたい」

そう思っている人は、きっと多いでしょう。特に『左ききのエレン』を読んでいる人であれば、「自分は何かになるんだ」「自分だって、まだやれるはず」と思っている人は多いかもしれません。

しかし、よくよく考えてほしいことがあります。それは、「仕事で成果を出すだけが、あなたの才能の発揮の形ではない」ということです。「仕事ができなくても、人生が楽しい人」もいますよね。

本書にも書いている「カード思考」になぞらえて、考えてみましょう。

「カード思考」で自分を把握する

先に「カード思考」とは何かを説明します。

まず僕は、人が持つ才能・スキル・強みなどそ「カード」だととらえています。漫画家の僕なら「ストーリーが作れる」「キャラが作れる」などです。ちなみに「絵が描ける」は、実は僕はそこまで強いカードではありません笑

このように、人は誰しも何かしらのカードを持っています。若ければ「かわいげ」や「愛嬌」もカードですし、言い方はよくないですが「顔がかわいい」「背が高い」「実家が太い」もカードです。

「仕事ができる」だって、カードの1つ

多くの人は、意外と自分が持っているカードを確認できていないのでないかと思います。カードが使えていないことはもちろん損失ですが、「自分のカードを把握していない」はそれ以前の問題です。まずは何より、「カードの把握」に努めてください。

ただその過程で見つかるカードが、必ずしも仕事に役立つものばかりとは限りません。「料理が得意」「掃除が得意」のような家庭に適したカードや、「いいお母さん」「お父さん」に適したカードが見つかることも、「とにかくサーフィンが上手い」のような仕事には役立たないかもしれないけれど、何かに活かせそうなカードが見つかることもあるかもしれません。

ただそれを「仕事に使えないから……」と嘆く必要はありません。あなたのカードが見つかったなら、それを必ずしも仕事だけに活かす必要はないのです。むしろ、全員が仕事に向いているカードを持っているわけでもないですから。

僕は今全力で週刊連載をしながら、二人の娘を育てています。自分のカードを本当に仕事だけに使って良いのかは、よく考えてみてほしいです。

（この記事は『天才になれなかった全ての人へ 自分だけの武器が見つかる才能論』に関する特別な書き下ろし原稿です）