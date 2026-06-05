ギリシャと２−２で引き分けたスウェーデン。（C）Getty Images

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　現地６月４日、北中米ワールドカップのグループステージで日本と対戦するスウェーデン代表が国際親善試合でギリシャとホームで対戦した。

　３日前の試合でノルウェー戦に１−３で敗れたスウェーデンは、今回のギリシャ戦でも開始10分に先制を許す。それでも53分にヴィクトル・ヨケレスの直接FK弾で追いつけば、67分にはグスタフ・ニルソンのゴールで勝ち越しに成功。しかし90＋５分に同点弾を奪われて、２−２で引き分けた。
 
　スウェーデンメディア『SPORTBLADET』によれば、同国のジャーナリストであるエリック・ニーバ氏は、「ニュースよりも心配事のほうが多い」と見解を示す。

「スウェーデンは自分たちのプレーをほとんど展開できず。チームとして全くまとまりがなく、ボールを失うたびに隙を見せて、脆弱だった」

　また、この試合に先発したヴィクトル・ヨケレスとアレクサンデル・イサクの２大エースについては、「２人のスーパースターはいまだにバラバラに動き回っており、連係プレーは全く見られない」と指摘した。

　大会前に課題が浮き彫りとなったスウェーデン。現地14日にチュニジアとのW杯初戦を迎える。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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