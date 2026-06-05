「脆弱」「全くまとまりがない」土壇場で勝利を逃したスウェーデン、母国識者が厳しい指摘。２大エースの連係を不安視「バラバラ」
現地６月４日、北中米ワールドカップのグループステージで日本と対戦するスウェーデン代表が国際親善試合でギリシャとホームで対戦した。
３日前の試合でノルウェー戦に１−３で敗れたスウェーデンは、今回のギリシャ戦でも開始10分に先制を許す。それでも53分にヴィクトル・ヨケレスの直接FK弾で追いつけば、67分にはグスタフ・ニルソンのゴールで勝ち越しに成功。しかし90＋５分に同点弾を奪われて、２−２で引き分けた。
スウェーデンメディア『SPORTBLADET』によれば、同国のジャーナリストであるエリック・ニーバ氏は、「ニュースよりも心配事のほうが多い」と見解を示す。
「スウェーデンは自分たちのプレーをほとんど展開できず。チームとして全くまとまりがなく、ボールを失うたびに隙を見せて、脆弱だった」
また、この試合に先発したヴィクトル・ヨケレスとアレクサンデル・イサクの２大エースについては、「２人のスーパースターはいまだにバラバラに動き回っており、連係プレーは全く見られない」と指摘した。
大会前に課題が浮き彫りとなったスウェーデン。現地14日にチュニジアとのW杯初戦を迎える。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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３日前の試合でノルウェー戦に１−３で敗れたスウェーデンは、今回のギリシャ戦でも開始10分に先制を許す。それでも53分にヴィクトル・ヨケレスの直接FK弾で追いつけば、67分にはグスタフ・ニルソンのゴールで勝ち越しに成功。しかし90＋５分に同点弾を奪われて、２−２で引き分けた。
スウェーデンメディア『SPORTBLADET』によれば、同国のジャーナリストであるエリック・ニーバ氏は、「ニュースよりも心配事のほうが多い」と見解を示す。
また、この試合に先発したヴィクトル・ヨケレスとアレクサンデル・イサクの２大エースについては、「２人のスーパースターはいまだにバラバラに動き回っており、連係プレーは全く見られない」と指摘した。
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