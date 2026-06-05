◇米女子ゴルフツアー 全米女子オープン第1日（2026年6月4日 カリフォルニア州 リビエラCC＝6641ヤード、パー71）

今季メジャー第2戦が開幕し、メジャー初優勝を狙う畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）が4バーディー、2ボギーの69で回り、トップと2打差でホールアウトした。

ホールアウト後、U―NEXTのインタビューに応じ「大きなミスなく攻められた。凄く安定した1日だった」と振り返った。

良い滑り出しだった。1番パー5、第2打をグリーン奥まで運ぶと、そこからのアプローチがカップに蹴られて30センチに止まりバーディー発進。3番は6メートルのスライスラインを読み切った。6番で落としたが、9番でも6メートルを沈めて挽回。パー5の11番は1メートルにつけて伸ばした。

フェアウエーキープ率85・71％、パーオン率77・78％と終始ショットが安定していた。畑岡は「縦距離をうまく合わせられた」とうなずいた。

21年全米女子オープンでプレーオフで笹生優花に敗れるなどメジャーでは何度も優勝争いを演じながらタイトルに手が届いていない。

悲願達成を見据えて「ショットの部分でしっくり来ていない部分があるので修正したい」と気を引き締めた。